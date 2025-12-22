Chủ động nguồn cung thủy sản cho thị trường dịp tết

Thị trường cuối năm và dịp tết có nhu cầu lớn về các sản phẩm nông sản thực phẩm, trong đó có sản phẩm thủy sản. Do đó, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Khu nuôi tôm công nghệ cao vụ đông 2025 của gia đình ông Chu Đình Sự, xã Hoằng Thanh.

Vốn là hộ có kinh nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt nhiều năm nên mặc dù được dự báo vụ đông năm 2025 thời tiết khắc nghiệt, có nhiều diễn biến bất thường, nhưng gia đình ông Chu Đình Sự, xã Hoằng Thanh vẫn triển khai nuôi tôm thẻ chân trắng để cung cấp cho thị trường dịp cuối năm, nhất là trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Chu Đình Sự cho biết: "Gia đình tôi có khu nuôi trồng rộng gần 8ha, 13 bể nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, đang thu hoạch tỉa ở một số bể nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Đồng thời, dồn ao nuôi để tăng nguồn dinh dưỡng bảo đảm tôm đạt kích cỡ thương phẩm cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Gia đình thường xuyên rắc vôi bột xung quanh ao, theo dõi nhiệt độ, đo độ PH trong ao nuôi để điều chỉnh phù hợp; cho ăn với khẩu phần và chế độ hợp lý theo kích cỡ và mật độ nuôi để không dư thừa thức ăn, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nuôi”.

Với kinh nghiệm hàng chục năm nuôi thủy sản nước ngọt nên mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, song gia đình ông Trương Sỹ Chế, xã Thọ Phú đã chủ động các biện pháp chăm sóc để có nguồn hàng cung cấp cho thị trường cuối năm. Ông Chế cho biết: “Gia đình tôi có khoảng 5 sào ao nuôi cá truyền thống, như: trắm ốc, trắm cỏ, rô phi... và một phần diện tích nuôi ốc nhồi, ếch. Mặc dù năm nay mưa bão, song gia đình chủ động thu hoạch tỉa trước mùa mưa và đắp bờ, tháo nước thường xuyên nên thiệt hại không đáng kể. Ngay sau khi khắc phục môi trường nước, gia đình đã tích cực chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng, phòng dịch, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ nước để giữ ấm cho các đối tượng con nuôi phát triển ổn định”.

Theo kinh nghiệm, dịp cuối tháng Chạp thị trường sẽ có nhu cầu lớn về cá trắm, trôi, chép... để sử dụng trong lễ, tiệc nên hiện nay việc chăm sóc tốt, cung cấp khẩu phần ăn hợp lý sẽ giúp gia đình ông Chế ổn định nguồn cung thủy sản cho thị trường. Dự tính năm nay, gia đình ông Trương Sỹ Chế thu hoạch khoảng 1,5 tấn cá, doanh thu hơn 200 triệu đồng, lợi nhuận gần 100 triệu đồng.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, hiện toàn tỉnh có 19.200ha nuôi trồng; trong đó diện tích nuôi nước ngọt là 14.000ha; diện tích nuôi nước lợ là 4.200ha; diện tích nuôi nước mặn là 1.000ha. Việc NTTS trong vụ đông là một trong những thử thách lớn với người nuôi trồng. Bởi đây là thời điểm nhiệt độ xuống thấp, sức đề kháng của đối tượng nuôi kém, dễ nhiễm bệnh. Do đó cần xây dựng vùng nuôi có che phủ bạt, chủ động nguồn nước để giữ ấm cho các đối tượng thủy sản nuôi. Nếu khắc chế được những khó khăn trên thì nuôi thủy sản, nhất là tôm trong vụ đông sẽ mang lại nguồn thu nhập cao cho người nuôi và bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ thị trường tết. Hiện, vụ đông năm nay, toàn tỉnh có khoảng 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng, chủ yếu các hộ nuôi đã đầu tư xây dựng các ao nuôi ứng dụng công nghệ cao và hàng nghìn hộ nuôi cá nước ngọt truyền thống. Đây sẽ là nguồn cung ổn định cho thị trường dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng Phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản và Biển đảo, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp cuối năm, ngành nông nghiệp khuyến khích các hộ thả nuôi các đối tượng có thời gian sinh trưởng ngắn ngày và có năng suất cao, như: cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng, cá chép lai... Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản, các địa phương trong tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản, thương phẩm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho các đối tượng nuôi. Tập trung phòng, chống dịch bệnh để tăng năng suất và thích ứng với các điều kiện của thời tiết rét đậm, rét hại... Đồng thời, hỗ trợ người dân về khoa học - kỹ thuật, ứng dụng các biện pháp nuôi trồng theo hướng VietGAP; xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp để ổn định đầu ra cho thủy sản thương phẩm. Cùng với đó, các hộ nuôi chủ động dự trữ nguồn thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, nguyên vật liệu phục vụ NTTS; sử dụng các nguồn thức ăn tại chỗ sẵn có, như: cỏ, rau xanh, thóc, ngô... để bổ sung, thay thế các loại thức ăn công nghiệp, đảm bảo cho thủy sản tăng sức đề kháng phát triển ổn định, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Bài và ảnh: Lê Hòa