Thanh Hóa hỗ trợ 90 triệu đồng/ha phát triển vùng lúa hữu cơ

HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Vùng sản xuất lúa tại xã Hoằng Hoá.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất trồng lúa và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh.

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc sử dụng nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp và nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa, nhằm phân bổ, bố trí sử dụng cho mục đích bổ sung diện tích chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Một trong những nội dung nổi bật của Nghị quyết là chính sách hỗ trợ sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. Cụ thể, các tổ chức (doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP với vùng sản xuất tập trung tối thiểu từ 5 ha trở lên và được chứng nhận hợp lệ, sẽ được hỗ trợ một lần với mức 30 triệu đồng/ha.

Đối với sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, mức hỗ trợ lên tới 90 triệu đồng/ha, áp dụng cho các vùng sản xuất tập trung tối thiểu từ 5 ha trở lên, đáp ứng đầy đủ quy trình và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn sản xuất với thị trường. Theo đó, các mô hình liên kết có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa từ 3 năm trở lên sẽ được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng/ha, với quy mô tối thiểu từ 10 ha đối với hộ gia đình, cá nhân; 50 ha đối với HTX, tổ hợp tác và 100 ha đối với doanh nghiệp.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất, tỉnh còn dành nguồn lực cho đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực sản xuất lúa, với mức hỗ trợ 100% chi phí tổ chức lớp học, tối đa 15 triệu đồng/lớp; đồng thời hỗ trợ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, phục vụ tưới tiêu và bảo vệ diện tích đất lúa từ 5 ha trở lên.

Việc ban hành Nghị quyết không chỉ góp phần bảo vệ quỹ đất trồng lúa trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất lúa theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chiều sâu.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/12/2025.

Việt Hương