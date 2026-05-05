Thúc đẩy liên kết, hợp tác kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể

Kết nối giữa HTX và khu vực kinh tế tư nhân là xu hướng tất yếu nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để hình thành các chuỗi giá trị hàng hóa bền vững. Trong đó, HTX tạo nền tảng sản xuất và vùng nguyên liệu, khu vực tư nhân bổ sung vốn, công nghệ và thị trường.

Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông giai đoạn 2026-2030.

Là một trong những HTX tiên phong và đạt thành công trong việc liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, từ năm 2023, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa đã ký kết tiêu thụ sản phẩm OCOP 4 sao dưa vàng Vạn Hà với siêu thị The City chi nhánh Thiệu Hóa. Sau thời gian ngắn hợp tác thành công, HTX đã mạnh dạn xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích hơn 20ha để đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị The City khu vực miền Bắc và hàng trăm cửa hàng kinh doanh nông sản sạch, nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dương, giám đốc HTX cho biết: Trong xu thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa HTX và doanh nghiệp là “chìa khóa” để tạo dựng đầu ra bền vững, nâng cao giá trị nông sản và phát triển HTX. Nếu không liên kết với doanh nghiệp, HTX chỉ sản xuất manh mún, không thể mở rộng quy mô, hạn chế trong ứng dụng khoa học - công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ để xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm vươn xa.

Xác định được tầm quan trọng trong kết nối giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, HTX nông nghiệp sinh thái HappyFarm, phường Đông Tiến đã chủ động kết nối, ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị Co.opMart Thanh Hóa và một số cửa hàng Winmart tại phường Hạc Thành tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả an toàn. Ngoài ra, HTX còn ký kết cung ứng thực phẩm với hàng chục bếp ăn tập thể khác. Để được tiêu thụ tại hệ thống tiêu thụ hiện đại, HTX đã xây dựng được quy trình sản xuất VietGAP bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Trung bình mỗi tháng, HTX nông nghiệp sinh thái HappyFarm cung cấp cho các doanh nghiệp khoảng 10 - 15 tấn sản phẩm thực phẩm. Việc liên kết này giúp HTX ổn định đầu ra, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương trên thị trường.

Không chỉ chủ động liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm mà để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, nhất là HTX nông nghiệp, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ kết nối, ký kết biên bản với nhiều doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nguyên liệu đầu vào cho sản xuất của các HTX. Trong tháng 4/2026, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Biên bản ghi nhớ tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cây trồng tiên tiến, phù hợp với quy trình sản xuất an toàn (VietGAP, hữu cơ) cho các HTX thành viên; xây dựng mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp HTX nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đồng thời, chuyển giao công nghệ sản xuất, hướng tới nông nghiệp xanh, bền vững... Thông qua việc liên kết không chỉ giải quyết bài toán vật tư đầu vào mà còn đảm bảo đầu ra bền vững cho hàng nghìn hộ nông dân. Đây là ví dụ tiêu biểu cho mô hình “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nông dân) trong sản xuất để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa HTX và doanh nghiệp đã được hình thành trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm. Theo thống kê, toàn tỉnh có 645 HTX tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững, thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản; ký kết thỏa thuận với các hộ sản xuất để bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, chiếm 80,52% số HTX nông nghiệp toàn tỉnh. Việc liên kết, hợp tác đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra. Qua đó, các thành viên HTX nhận thức rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm, có thêm động lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Theo Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030” của UBND tỉnh, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ, triển khai các giải pháp để đổi mới tổ chức sản xuất cho 777 HTX theo hướng phát triển hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, tận dụng tối đa lợi thế của mỗi khu vực để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và xây dựng kinh tế tập thể vững mạnh, là điểm tựa cho người nông dân.

Tại hội thảo Định hướng xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp với khu vực kinh tế tập thể là bước đi đúng đắn nhằm thực hiện nghị quyết của Đảng về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Khi doanh nghiệp tư nhân và HTX “cùng nhìn về một hướng”, sức mạnh nội sinh của nền kinh tế sẽ được phát huy tối đa, tạo nền tảng vững chắc cho nông nghiệp xanh và bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hòa