Giúp hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính

Không chỉ tăng gấp 2 lần ngưỡng doanh thu miễn thuế so với trước, Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 141) còn có nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

Hơn hai tuần nay, chị Nguyễn Thị Lệ Bích, chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại khu phố Trịnh Khả, phường Hạc Thành thường xuyên theo dõi thông tin về chính sách thuế mới để kịp thời nắm bắt những thay đổi liên quan đến nguồn thu chính của gia đình.

Chị Bích cho biết: “Với ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, chắc chắn gia đình tôi thuộc diện được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trước đây, kinh doanh hàng tạp hóa vốn bỏ ra nhiều nhưng mức lợi nhuận lại thấp, với ngưỡng doanh thu không chịu thuế là 500 triệu đồng/năm (khoảng hơn 40 triệu đồng/tháng), phần vượt ngưỡng bị tính thuế nên lợi nhuận gần như không đáng kể. Theo chính sách mới, ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được nâng lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức cũ rất có ý nghĩa giúp chúng tôi yên tâm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh”.

Cùng phường Hạc Thành, chị Hoàng Thị Huyền, chủ hộ kinh doanh quần áo thời trang tại đường Dương Đình Nghệ cho biết: “Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm đã tạo thêm dư địa cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ như chúng tôi. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua của người dân giảm, lợi nhuận của cửa hàng không cao, chính sách thuế mới giúp chúng tôi giảm bớt gánh nặng chi phí”.

Theo Nghị định 141, từ ngày 1/1/2026 cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống/năm được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, tăng gấp 2 lần so với trước. Cùng với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh, Nghị định 141 còn bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống/năm. Đây là lần đầu tiên quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 1 tỷ đồng trở xuống/năm, tương đương với ngưỡng miễn thuế của cá nhân và hộ kinh doanh. Điều này sẽ tạo động lực cho việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp mới. Ngoài ra, nghị định mới còn quy định việc bù trừ, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, giúp giảm áp lực chi phí đầu vào, chủ động hơn trong việc đầu tư sản xuất, kinh doanh... Quy định này góp phần tạo sự công bằng giữa các mô hình kinh doanh, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Cùng với việc nâng ngưỡng doanh thu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế, quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 141 cũng được siết chặt theo hướng minh bạch hơn. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh phải sử dụng chung mã số thuế và ghi rõ mã địa điểm trên hóa đơn. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu không quá 1 tỷ đồng, nếu có nhu cầu vẫn được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trường hợp trong năm phát sinh doanh thu vượt ngưỡng, phải thực hiện đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm doanh thu lũy kế vượt mức quy định. Đây được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh giảm bớt gánh nặng tài chính. Từ đó, có thêm điều kiện để duy trì hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có hàng chục nghìn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Để Nghị định số 141 đi vào cuộc sống, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách vào cuộc sống. Đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, bảo đảm chính sách thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, phân công cán bộ thuế trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn cụ thể, giải đáp thấu đáo những vướng mắc phát sinh cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nắm bắt thông tin, từ đó xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đối với hộ kinh doanh đã kê khai nộp thuế theo quy định cũ sẽ được xử lý số thuế đã nộp theo quy định hiện hành. Đối với doanh nghiệp có doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng có thể không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý tiếp theo và được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Việc nâng mức doanh thu miễn thuế lên ngưỡng cao hơn giúp các hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, từ đó có thêm điều kiện để duy trì hoạt động. Quan trọng hơn, phần ngân sách tiết kiệm được từ thuế sẽ tạo ra dư địa tích lũy, giúp các hộ có nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất và từng bước chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp. Đây chính là chiến lược “nuôi dưỡng nguồn thu” dài hạn, thúc đẩy quá trình chính quy hóa hoạt động kinh doanh, hướng tới quản trị chuyên nghiệp và chuyên sâu hơn thông qua các gói ưu đãi đi kèm dành cho doanh nghiệp mới thành lập.

Bài và ảnh: Đức Thanh