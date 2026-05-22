Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đảm bảo cung cấp nước sạch mùa nắng nóng

Trước nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao trong mùa nắng nóng, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho hàng trăm nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân viên Chi nhánh Cấp nước Hoằng Hóa, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa kiểm tra, vận hành hệ thống máy bơm tự động.

Tại Chi nhánh Cấp nước Hoằng Hóa, bám sát chỉ đạo của công ty, đơn vị đã chủ động nâng cao công suất vận hành nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khoảng 22 nghìn khách hàng tại xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc, Khu công nghiệp Hoàng Long và phường Nguyệt Viên.

Bên cạnh việc đảm bảo công suất cấp nước, công tác quản lý, giám sát chất lượng nước thô và nước thành phẩm được đơn vị thực hiện thường xuyên. Theo ông Lê Trọng Hào, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hoằng Hóa, cán bộ kỹ thuật của chi nhánh hằng ngày đều lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước theo quy định, bảo đảm nước sạch đạt quy chuẩn trước khi cung cấp ra mạng lưới.

Trong khi đó, tại Chi nhánh Cấp nước Quảng Xương, đơn vị hiện cung cấp nước sạch cho khoảng 26 nghìn khách hàng thuộc 8 phường, xã, ngay từ đầu mùa hè, chi nhánh đã rà soát, bảo dưỡng các trạm bơm dã chiến, đồng thời sẵn sàng tăng cường vận hành vào các giờ cao điểm.

Ông Trịnh Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Quảng Xương, cho biết: "Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao nên có thể xảy ra tình trạng nước yếu, thiếu cục bộ. Vì vậy, đơn vị thường xuyên kiểm tra hệ thống trạm bơm, chủ động điều chỉnh phương án cấp nước phù hợp để đảm bảo phục vụ người dân".

Trên cơ sở dự báo diễn biến thời tiết và nhu cầu sử dụng nước trong mùa hè, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đã xây dựng phương án cấp nước phù hợp cho toàn hệ thống; tập trung nâng cao công suất sản xuất tại các nhà máy, tăng cường kiểm tra hệ thống đường ống, chủ động vật tư dự phòng và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông, điện lực nhằm đảm bảo duy trì ổn định nguồn nước thô và nguồn điện phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa, cho biết: "Mới đây, công ty đã đầu tư nâng công suất một số nhà máy và tuyến ống truyền tải. Trong đó, dự án nâng công suất Nhà máy nước Mật Sơn từ 50.000m3/ngày, đêm lên 70.000m3/ngày, đêm đã hoàn thành, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong mùa hè và những năm tiếp theo".

Ngoài đảm bảo cấp nước ổn định, công ty còn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước thô, nước thành phẩm trước khi cung cấp ra mạng; đồng thời phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước sạch theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng, Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, chống lãng phí.

Với sự chủ động, linh hoạt trong vận hành và quản lý hệ thống, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đang nỗ lực đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân trong mùa hè năm nay.

Bài và ảnh: Cẩm Tú