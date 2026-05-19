Tăng tốc phát triển doanh nghiệp

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Mục tiêu trong năm 2026 là thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tạo ra động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Toàn Thư, xã Quảng Chính.

Nhận thấy những tiềm năng lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, Công ty TNHH Toàn Thư đã đầu tư nhà máy may xuất khẩu tại xã Quảng Chính. Ông Nguyễn Đức Toàn, giám đốc công ty cho biết: “Trong quá trình đầu tư và đi vào hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là hỗ trợ về thủ tục pháp lý xây dựng, mặt bằng triển khai dự án cũng như đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền tuyển dụng lao động. Đến nay doanh nghiệp đã có gần 200 lao động đang làm việc, năm nay dự kiến chúng tôi sẽ sản xuất và xuất khẩu khoảng 800 nghìn sản phẩm dệt may”.

Không chỉ quan tâm thu hút các dự án mới vào đầu tư, xã Quảng Chính còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cá nhân, chủ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, cho biết: “Địa phương đang tích cực hỗ trợ các đơn vị về thủ tục hành chính, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đồng thời tập trung quy hoạch hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, ưu tiên thu hút, phát triển các ngành nghề như chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, dịch vụ thương mại. Đến nay xã đã có hơn 120 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.500 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong giai đoạn 2026-2030 xã phấn đấu thành lập mới từ 60 doanh nghiệp trở lên”.

Tại xã Như Thanh, công tác phát triển doanh nghiệp cũng được chính quyền địa phương tăng tốc triển khai. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn xã có thêm 5 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 110 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như thương mại - dịch vụ, chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng và giày da xuất khẩu.

Ông Đinh Xuân Dương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Như Thanh, cho biết: “UBND xã đang áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí làm thủ tục hồ sơ đăng ký cho doanh nghiệp thành lập mới với mức bằng 3 triệu đồng/doanh nghiệp. Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu thành lập mới 19 doanh nghiệp trong năm 2026, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. UBND xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp hiệu quả".

Theo Sở Tài chính, 4 tháng đầu năm toàn tỉnh có 1.568 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 52,8%; tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới đạt 11.623,5 tỷ đồng, tăng 87,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra còn có 374 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 23% so với cùng kỳ. Những con số trên không chỉ phản ánh rõ nét đà phục hồi của khu vực doanh nghiệp, mà còn khẳng định những nỗ lực của các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp.

Xã Như Thanh chú trọng thu hút, phát triển doanh nghiệp mới tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mới, ngay từ đầu năm tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo tập huấn các chính sách về thuế, kế toán cho doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh. Đặc biệt, không dừng lại ở khâu thành lập, tỉnh còn chú trọng đồng hành cùng doanh nghiệp sau đăng ký. Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kịp thời tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng của Trung ương. Triển khai hiệu quả các cơ chế “luồng xanh”, tập trung cắt giảm, rút ngắn từ 30 đến 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 6 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 9.611 tỷ đồng và 120,6 triệu USD, tăng 12,9% về số dự án và gấp 9,4 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh cũng tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực chất lượng cao. Duy trì định kỳ việc tiếp và giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và trong đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Từ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Thanh Hóa đã tháo gỡ các rào cản gia nhập thị trường, tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Qua đó, không chỉ là hiện thực hóa con số phát triển 3.000 doanh nghiệp mới trong năm 2026 mà còn hướng tới mục tiêu xa hơn là đến năm 2030 có 40.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 58 đến 62% GRDP của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa sẽ có 70.000 doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 70% GRDP.

Bài và ảnh: Thanh Thảo