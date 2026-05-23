Tiếp sức cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Năm 2026, nhiều chính sách thuế mới được triển khai với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực tài chính và tạo thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Những điều chỉnh về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các gói gia hạn, miễn giảm thuế được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi mạnh mẽ, mở rộng đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa được thụ hưởng chính sách thuế mới năm 2026. Ảnh: Hồng Ngọc

Giảm áp lực tài chính, doanh nghiệp có thêm nguồn lực tái đầu tư

Một trong những điểm đáng chú ý của chính sách thuế năm 2026 là định hướng hỗ trợ trực tiếp cho khu vực sản xuất, kinh doanh thông qua việc giảm áp lực tài chính và cải thiện dòng tiền. Trong đó, nổi bật là tiếp tục áp dụng các chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn, giảm một số khoản phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, Công ty TNHH thương mại Lựu Sướng, xã Hà Long được thụ hưởng nhiều chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng VAT. Theo đại diện doanh nghiệp, các chính sách thuế mới mang đến tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp tiết kiện chi phí, ổn định sản xuất, kích cầu tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

“Chính sách thuế mới giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để xoay vòng sản xuất. Chúng tôi có điều kiện đầu tư thêm máy móc, thiết bị, thu mua nguyên liệu. Điều quan trọng nhất không chỉ là số tiền được giảm hay giãn thuế, mà còn là tâm lý yên tâm để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và giữ chân người lao động trong giai đoạn thị trường còn nhiều biến động”, ông Nguyễn Hữu Long, phó giám đốc công ty chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa - khu vực chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng các chính sách hỗ trợ thuế đã góp phần giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư, đổi mới công nghệ và duy trì việc làm cho người lao động. Khi chi phí thuế được giảm bớt, doanh nghiệp có điều kiện cân đối dòng tiền tốt hơn, hạn chế tình trạng vay vốn ngắn hạn với lãi suất cao để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, việc cải cách thủ tục kê khai, hoàn thuế điện tử và ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hành chính. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ tài chính mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, hiện đại và hiệu quả hơn.

Bà Vũ Thị Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ My Home, xã Triệu Sơn đánh giá: "Đơn hàng trong nửa đầu năm 2026 tuy đã phục hồi nhưng chưa thực sự ổn định. Trong bối cảnh đó, việc giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa và gia hạn nộp thuế đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn lưu động".

Theo bà Hằng, ngoài hỗ trợ tài chính, việc ngành thuế đẩy mạnh kê khai và hoàn thuế điện tử cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hành chính và chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mạnh trong định hướng ưu đãi thuế gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng hoặc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu máy móc thiết bị và chi phí khấu trừ đầu tư. Đây là tín hiệu tích cực đối với các ngành sản xuất chủ lực như điện tử, cơ khí, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm hay logistics. Trong bối cảnh yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường và phát thải carbon ngày càng khắt khe từ các thị trường quốc tế, việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường quốc tế, chính sách thuế linh hoạt và kịp thời đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phục hồi, ổn định và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Tại hội nghị giao ban tiến độ thu ngân sách quý I/2026, bàn giải pháp trọng tâm cho những tháng tiếp theo, đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Chúng tôi tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách nhanh nhất. Mục tiêu là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và minh bạch, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế”.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình cho rằng, điều doanh nghiệp cần nhất hiện nay là sự ổn định và niềm tin vào môi trường kinh doanh. Các chính sách hỗ trợ thuế không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về sự đồng hành của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

“Khi doanh nghiệp có thêm nguồn lực để duy trì sản xuất, giữ lao động và đầu tư mở rộng, nền kinh tế sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực về việc làm, thu nhập và tăng trưởng”, ông Nam phân tích.

Tuy nhiên, theo các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để chính sách phát huy hiệu quả tối đa, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục tiếp cận ưu đãi, bảo đảm thực thi đồng bộ và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nhóm dễ bị tổn thương nhất trước biến động thị trường.

Có thể nói, các chính sách thuế năm 2026 đang tạo ra động lực quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng. Từ việc giảm chi phí, cải thiện dòng tiền đến thúc đẩy đầu tư công nghệ và cải cách thủ tục hành chính, những hỗ trợ thiết thực này đã và đang giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thêm tự tin vượt qua khó khăn. Quan trọng hơn, chính sách thuế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ ngắn hạn mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi hơn cho phát triển dài hạn. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội thụ hưởng chính sách, các doanh nghiệp ở Thanh Hóa, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cần nâng cao hơn tính minh bạch và năng lực quản trị doanh nghiệp. Chủ động cập nhật quy định, tuân thủ đúng pháp luật thuế và ứng dụng công nghệ sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp vận hành an toàn, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Hồng Ngọc