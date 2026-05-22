Bản anh hùng ca “Tình đất” và hành trình 15 năm phụng sự của Tập đoàn TH

Đêm nhạc true CONCERT 2026 “Tình đất” mở ra một góc nhìn sâu sắc về chặng đường 15 năm vươn mình của Tập đoàn TH. Xuyên suốt hành trình ấy, TH chưa bao giờ giới hạn mình trong những sản phẩm. Bằng trái tim trân quý mẹ thiên nhiên và triết lý "làm thật", tập đoàn đã bền bỉ khai mở một "con đường" - con đường của "người nội trợ tử tế" tận tâm phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Đó là một bản giao hưởng mang đậm tinh thần thuận thiên, nơi mỗi bước đi đều hướng tới Hạnh phúc đích thực và những giá trị phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

Trong không gian lắng đọng của Nhà hát Hồ Gươm vào trung tuần tháng 5 năm 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt true CONCERT 2026 - “Tình đất” đã diễn ra như một bản giao hưởng của lòng biết ơn. Sự kiện âm nhạc là dịp để Tập đoàn TH nhìn lại hành trình 15 năm kiến tạo những giá trị “thật”, sau khi được Đảng và Nhà nước vinh danh danh hiệu Anh hùng Lao động cho cả tập thể và cá nhân Nhà sáng lập Thái Hương.

Ngôn ngữ sân khấu khai thác hình ảnh nước và chuyển động, gợi liên tưởng đến mạch nguồn nuôi dưỡng sự sống trong tổng thể 5 chương của “Tình đất”. Phần trình diễn do ca sĩ Marzuz thể hiện.

Ca sĩ Pia Linh (cùng nhóm nhạc Oplus) thể hiện ca khúc “Mãi nương tựa bên Người” - một điểm nhấn đặc biệt tại true Concert “Tình đất”.

Như một dòng chảy liền mạch trong 90 phút qua 5 chương, với các chủ đề: Cánh đồng - Hoa trái - Sông - Rừng - Tình đất, chương trình khơi gợi, mở ra nhiều tầng ý nghĩa về cội nguồn, sự sống, lòng biết ơn, tinh thần phụng sự, tận hiến và khát vọng kiến tạo tương lai.

“Tình đất không chỉ là tên gọi của một chương trình nghệ thuật. Với TH, ‘Đất’ là biểu tượng của nguồn cội, của những giá trị trường tồn làm nên hành trình phát triển”, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH chia sẻ tại sự kiện.

Lời chia sẻ này đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về triết lý hoạt động của TH. Tập đoàn không chỉ sản xuất ra những sản phẩm, mà bền bỉ xây dựng một “con đường” - con đường của sự tử tế, thuận thiên và phát triển bền vững.

Hành trình ấy khởi nguồn từ vùng đất Nghĩa Đàn, Nghệ An - nơi vốn chỉ có nắng gắt và gió Lào khắc nghiệt, nhưng đã được đánh thức bằng khát vọng và tư duy vượt trội: Kết hợp Trí tuệ Việt, Tài nguyên Việt và Công nghệ đầu cuối của thế giới để tạo ra những sản phẩm “True Happiness” - Hạnh phúc đích thực ngay trên đồng đất quê hương.

Không gian trình diễn xanh thẳm gợi mạch nguồn và sự sống, tiếp nối tinh thần của chương “Nước” trong dòng chảy của true CONCERT 2026 - “Tình đất”.

Dàn nghệ sĩ đa thế hệ kết show “Tình đất”, khép lại mạch cảm xúc về cội nguồn, sự sống, lòng biết ơn, tinh thần phụng sự và khát vọng kiến tạo tương lai.

Khởi nguồn từ đất, TH đã viết nên một kỳ tích về nông nghiệp công nghệ cao, biến những điều ngỡ như không tưởng thành hiện thực, vì sức khỏe của hàng triệu người dân Việt Nam.

Từ cuộc cách mạng sữa tươi sạch đến con đường của "Người nội trợ tử tế"

Năm 2008, ngành sữa Việt Nam đứng trước một nghịch lý đau lòng: 92% thị trường là sữa bột pha lại (sữa hoàn nguyên), chỉ có 8% là sữa tươi và niềm tin của người tiêu dùng bị xói mòn nghiêm trọng bởi “cơn bão” melamine từ Trung Quốc. Chính vào thời điểm đó, với trực quan và trái tim của một người mẹ, bà Thái Hương đã đưa ra một quyết định lịch sử: “Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ”.

Đó là cột mốc khai mở "Con đường sữa tươi sạch" mà TH đã theo đuổi cho tới ngày nay. Không chọn cách làm dễ dàng là nhập khẩu sữa bột về pha lại, TH chọn con đường gian khổ nhất - nhưng bền vững nhất: Đầu tư vào nông nghiệp, tự mình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi thật từ chính đồng đất quê hương.

Để hiện thực hóa giấc mơ sữa tươi sạch, ngay từ đầu TH đã chọn đầu tư bài bản vào công nghệ 4.0 và mời những chuyên gia hàng đầu thế giới từ Israel về làm việc. Tại Nghĩa Đàn, Nghệ An - khu vực nổi tiếng với nắng và gió không hề thích hợp để chăn nuôi bò sữa - loài gia súc ôn đới, cụm trang trại của TH đã được xác lập kỷ lục là Trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất thế giới năm 2020. Hiện đàn bò của TH trên các trang trại chăn nuôi công nghệ cao khắp Việt Nam đã đạt quy mô tiệm cận 75.000 con.

Đàn bò được đeo chip cảm biến để theo dõi sức khỏe và dinh dưỡng.

Tại các trang trại TH true MILK, quy trình sản xuất được khép kín hoàn toàn “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”. Đàn bò được nghe nhạc, tắm mát và theo dõi sức khỏe bằng chip điện tử hiện đại nhất. Sữa tươi sau khi vắt được chuyển trực tiếp qua hệ thống ống kín được làm lạnh, tới nhà máy chế biến trong môi trường vô trùng, đảm bảo giữ trọn vẹn tinh túy từ thiên nhiên mà không cần dùng chất bảo quản.

Với chiến lược đầu tư bài bản, đánh trúng vào nhu cầu thị trường về sản phẩm sữa thật, sữa sạch, sữa tươi TH true MILK đã nhanh chóng tạo ra cuộc “đại chấn động”, buộc các doanh nghiệp cùng ngành phải thay đổi tư duy và quay lại đầu tư chăn nuôi bò sữa thật sự.

Điều này đã góp phần thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, sau hơn một thập kỷ có sự tham gia của TH, tỷ lệ sữa bột pha lại trên thị trường đã giảm từ 92% xuống còn khoảng hơn 40%. Đồng thời, mức tiêu thụ sữa bình quân của người Việt đã tăng từ 8-12 lít/người/năm lên trên 30 lít/người/năm. Trong đó, TH vững chắc ở vị trí dẫn đầu phân khúc sữa tươi tại thị trường bán lẻ thành thị Việt Nam với hơn 51% thị phần.

Cố Tổng thống Israel Shimon Peres trong chuyến thăm trang trại TH từng khẳng định: “Chính dự án TH true MILK đã khởi xướng cuộc cách mạng sữa tươi sạch ở Việt Nam”.

Thành công trong lĩnh vực sữa là điểm tựa để Tập đoàn TH đã mở rộng con đường của mình thành một hệ sinh thái thực phẩm sạch toàn diện dưới danh xưng đầy nhân văn: "Người nội trợ tử tế".

Nhà Sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thái Hương luôn tâm niệm, thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam bốn mùa hoa trái xanh tươi, Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành “bếp ăn tử tế” cho thế giới, nhưng trước hết phải là một bếp ăn tử tế cho chính người Việt. Từ khát vọng đó, các sản phẩm thực phẩm TH true FOOD ra đời. Với các sản phẩm như sủi cảo, kim chi, xúc xích, cá kho, thịt kho, nem, cháo,... TH đang thực hiện sứ mệnh “đi chợ thay cho các gia đình”, mang đến những bữa ăn tiện lợi nhưng tuyệt đối an toàn và giàu dinh dưỡng.

Nhà sáng lập TH nhấn mạnh, tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của TH, từ các sản phẩm từ sữa với thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến các sản phẩm đồ uống (nước tinh khiết TH true WATER, sữa hạt TH true NUT, trà tự nhiên TH true TEA, nước gạo rang TH true RICE, các sản phẩm đồ uống TH true OAT hoàn toàn từ thực vật,...), đến trà thảo dược TH true HERBAL, các sản phẩm thực phẩm chế biến TH true FOOD đều tuân thủ nguyên tắc: Vì sức khỏe cộng đồng, không sử dụng chất bảo quản, giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên. Tập đoàn cũng tiên phong trong nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có công thức giảm/ không sử dụng đường tinh luyện, giảm muối, không sử dụng phụ gia hóa tổng hợp, góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng, phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây của thời đại.

Bà Thái Hương và Tập đoàn TH khởi xướng chương trình Sữa học đường - vì tầm vóc Việt.

Đặc biệt, sứ mệnh “người nội trợ” của TH vươn xa tới học đường. TH là đơn vị tiên phong khởi xướng Chương trình Sữa học đường Quốc gia, chương trình Sức khỏe học đường quốc gia, là đơn vị tiên phong đưa ra Đề án Dinh dưỡng người Việt, tiên phong đồng hành với các bộ, ngành và các chuyên gia quốc tế và trong nước thực hiện Mô hình điểm Dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh, sinh viên Việt Nam - làm một nền tảng khoa học cho việc ra đời của Luật Dinh dưỡng học đường. Những nỗ lực chăm lo, cải thiện thể chất và trí tuệ cho thế hệ tương lai đã được Tập đoàn thực hiện xuyên suốt với khát vọng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”.

Hành trình "Thuận thiên" vì một Việt Nam bền vững

Tại TH, triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người cho mình tất thảy"đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất ngay từ ngày đầu thành lập.

TH hiểu rằng nông nghiệp bền vững phải bắt đầu từ việc tôn trọng các quy luật tự nhiên. Ngay từ năm 2013, tập đoàn đã bắt tay vào sản xuất rau quả và thảo dược hữu cơ. Tiếp đó, TH trở thành đơn vị tiên phong chuyển đổi đàn bò sữa sang chăn nuôi hữu cơ tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu ngay tại Việt Nam.

Đàn bò hữu cơ của TH được nuôi dưỡng theo chuẩn “4 không - 1 tốt”: Không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học; không hormone tăng trưởng; không chất kháng sinh; không thành phần biến đổi gen; và chăm sóc thú y tốt.

“Sự tiên phong của TH đã đặt nền móng quan trọng để thiết lập hành lang pháp lý cho ngành hữu cơ tại Việt Nam”, TS. Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhìn nhận.

Đàn bò hữu cơ TH trên đồng cỏ xanh mát.

Sự “thuận thiên” của TH còn thể hiện qua các hoạt động kinh tế dưới tán rừng, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn đa dạng sinh học và lưu giữ nguồn gen quý bản địa tại các vùng như Mường Lống, Sơn La, Hà Giang. Đây là minh chứng cho tư duy phát triển không khai thác tận diệt mà chung sống hài hòa với mẹ đất.

Phát triển bền vững không còn là một lựa chọn mà là con đường TH đã thực thi từ sớm. Tập đoàn xây dựng chính sách bền vững dựa trên 6 trụ cột: Dinh dưỡng - Sức khỏe, Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng và Phúc lợi động vật.

Trong đó, TH vận dụng xuất sắc mô hình kinh tế tuần hoàn theo chu trình 4F (Farm - Feed - Food - Fertilizer). Tại đây, “mọi phế phẩm đầu ra của công đoạn này đều là đầu vào của công đoạn khác”. Chất thải từ trang trại bò sữa được xử lý bằng công nghệ hiện đại để trở thành phân bón hữu cơ phục vụ ngược lại các cánh đồng trồng cỏ và ngô. Nước thải cũng được xử lý đạt chuẩn quốc gia trước khi hoàn trả về tự nhiên.

Để hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050, TH đã triển khai đồng bộ các giải pháp năng lượng tái tạo. Hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái các trang trại và nhà máy, cung cấp năng lượng sạch cho hoạt động nội bộ. Đặc biệt, việc sử dụng lò hơi nhiên liệu sinh khối thay cho nhiên liệu hóa thạch đã giúp khói thải của nhà máy trở nên “sạch hơn cả khói bếp”.

Pin năng lượng mặt trời trên các mái Nhà máy nước Núi Tiên của Tập đoàn TH tại Nghệ An.

Tập đoàn cũng là thành viên sáng lập của nhiều liên minh, tổ chức bảo vệ môi trường như liên minh Doanh nghiệp Việt Nam vì Môi trường (VB4E), Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), tiên phong giảm thiểu nhựa thông qua các giải pháp sản xuất và tiêu dùng như giảm trọng lượng chai nhựa, bỏ màng co nắp chai và giảm thiểu thìa nhựa trong sản phẩm sữa chua. Những hành động này giúp giảm hàng trăm tấn nhựa mỗi năm ra môi trường.

“Chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm giải pháp để thực hành mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sữa TH (THMF), khẳng định.

Phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng

Hành trình của Tập đoàn TH, từ một khát vọng của trái tim và tấm lòng người mẹ đến vị thế Anh hùng Lao động, là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự tử tế trong kinh doanh. TH đã chứng minh, một doanh nghiệp có thể thành công rực rỡ khi đặt lợi ích của cộng đồng và sự trân quý thiên nhiên lên hàng đầu, như Nhà Sáng lập của TH từng chia sẻ: “Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững, đó chính là hạnh phúc đích thực”.

Những cây kim ngân được chuẩn bị để gửi tặng khách mời sau đêm diễn, như một lời chúc về sự an yên, thịnh vượng và hạnh phúc dài lâu.

Kết thúc đêm nhạc “Tình đất”, mỗi khách mời đều nhận được một mầm xanh cây kim ngân. Món quà nhỏ bé ấy mang theo thông điệp lớn lao của tập đoàn: “Mọi giá trị bền vững đều được vun bồi từ lòng biết ơn, tinh thần phụng sự dành cho con người và cho muôn loài”.

Trên cả những con số về thị phần hay doanh thu, điều quý giá mà TH đã kiến tạo trên con đường của mình chính là niềm tin. Niềm tin vào những ly sữa tươi sạch đúng nghĩa, niềm tin vào năng lực của nông sản Việt trên trường quốc tế và niềm tin rằng con người Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên một tương lai thịnh vượng, bền vững bắt đầu từ việc thấu hiểu và yêu thương mảnh đất quê hương. Con đường của TH vẫn đang tiếp tục mở rộng, mang theo khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh và những giá trị “Hạnh phúc đích thực” lan tỏa.

NH