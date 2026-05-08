Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác thực chất

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 7/5 khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Washington triển khai các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường đối thoại và thúc đẩy thêm các kết quả hợp tác thực chất giữa hai bên.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ do ông Steve Daines dẫn đầu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 7/5. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu trong cuộc gặp phái đoàn thượng nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Steve Daines dẫn đầu đang thăm Bắc Kinh, ông Lý Cường cho biết Trung Quốc mong muốn cùng Mỹ tạo dựng môi trường thuận lợi cho các hoạt động trao đổi ở mọi cấp độ cũng như mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo ông, điều này không chỉ góp phần nâng cao lợi ích của người dân hai nước mà còn tạo thêm sự ổn định và động lực tích cực cho tình hình quốc tế.

Thủ tướng Trung Quốc nhắc lại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào tháng 2 vừa qua, qua đó đưa ra định hướng chiến lược mới cho quan hệ song phương.

Ông Lý Cường nhấn mạnh thực tiễn cho thấy tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi là phương thức phù hợp để Trung Quốc và Mỹ – hai nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới – duy trì quan hệ ổn định.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc bày tỏ hy vọng Washington sẽ cùng Bắc Kinh thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu, tăng cường hợp tác cùng có lợi thay vì cạnh tranh theo hướng “được – mất”, đồng thời duy trì quan hệ kinh tế và thương mại ổn định, có thể dự báo, phù hợp với lợi ích căn bản của cả hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ không quân Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: TIME.

Thủ tướng Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Mỹ xử lý các vấn đề liên quan tới Trung Quốc một cách thận trọng, trên cơ sở lợi ích tổng thể của quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương, qua đó đóng vai trò xây dựng đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ giữa hai nước.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.