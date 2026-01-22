Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy đối thoại với Mỹ

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tass của Nga, Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Trương Hán Huy cho biết, Bắc Kinh ủng hộ việc tăng cường đối thoại và trao đổi với Washington, nhấn mạnh đối thoại là kênh quan trọng để quản lý khác biệt và thúc đẩy quan hệ song phương ổn định.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy. Ảnh: South China Morning Post.

Theo Đại sứ Trương Hán Huy, quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian qua đối mặt nhiều thách thức, song Trung Quốc khẳng định kiên trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ông cho rằng việc duy trì tiếp xúc và trao đổi ở nhiều cấp độ sẽ góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến các tín hiệu tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai nước. Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tiến hành bốn cuộc gặp trực tiếp trong năm 2026. Theo kế hoạch được phía Mỹ công bố, ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến tổ chức tại Doral, bang Florida (Mỹ), và Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á–Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 30/10/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp tại Busan (Hàn Quốc), kéo dài khoảng 1 giờ 40 phút. Tại cuộc trao đổi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định và mang tính xây dựng, đồng thời cho biết các nhóm đàm phán hai nước đã đạt được đồng thuận cơ bản trong việc xử lý một số vấn đề then chốt liên quan đến thương mại và kinh tế. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đánh giá cuộc gặp là “đáng chú ý”.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có cuộc gặp tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10/2025. Ảnh CNN.

Theo giới phân tích, những phát biểu và động thái nêu trên cho thấy cả Bắc Kinh và Washington đều đang tìm kiếm các kênh đối thoại nhằm quản lý quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Thanh Giang

Nguồn: Tass.