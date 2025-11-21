Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẵn sàng giải tán Hạ viện sớm

Trong phát biểu mới đây,Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, ông có thể giải tán Hạ viện sớm hơn dự kiến nếu phe đối lập kiên quyết đưa ra cuộc tranh luận bất tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Japan Times

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định, không cần gửi bất kỳ tín hiệu chính trị nào, bởi việc giải tán Hạ viện là thẩm quyền của Thủ tướng, dù quyết định cuối cùng thuộc về Hoàng gia. Theo ông, quyền trình tấu giải tán Hạ viện “hoàn toàn không phải tham khảo ý kiến ai”.

Thủ tướng cũng thừa nhận, chính phủ hiện tại là chính phủ thiểu số, khó có khả năng trụ vững trước một cuộc tranh luận hay bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng. Ông nhấn mạnh, dù chính phủ có giải trình tốt đến đâu, “chính phủ thiểu số vẫn sẽ thua”.

Trước nguy cơ bị phe đối lập tiến hành tranh luận bất tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, ông Anutin Charnvirakul tuyên bố, sẵn sàng giải tán Hạ viện sớm hơn dự kiến, thậm chí ngay trong phiên họp ngày 12/12, nhằm tránh một cuộc đối đầu chính trị chắc chắn bất lợi. Ông cho biết, mình đã cam kết giải tán Hạ viện vào 31/1/2026 theo thỏa thuận với đảng Nhân dân, nhưng nếu phe đối lập thúc ép bất tín nhiệm trước thời điểm đó, ông “buộc phải giải tán sớm hơn”, dù điều này có thể ảnh hưởng các kế hoạch chính trị đang triển khai.

Thủ tướng bày tỏ tự tin vào đường lối chiến lược của đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) và kêu gọi người dân đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới vì tương lai đất nước.

Trước đó, từ đầu tháng 11/2025, Thủ tướng đã từng để ngỏ khả năng giải tán Hạ viện sớm khi phe đối lập tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc tranh luận bất tín nhiệm trong kỳ họp kế tiếp.

Theo lộ trình ban đầu, Hạ viện Thái Lan sẽ được giải tán muộn nhất vào ngày 31/1/2026, và cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức từ 45 đến 60 ngày sau đó, nhiều khả năng rơi vào cuối tháng 3/2026.

Minh Phương

Nguồn: ThaiPost, Thai PBS