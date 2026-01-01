Các cuộc bầu cử định hình châu Âu năm 2026

Năm 2025 được xem là một năm bước ngoặt với nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên khắp Liên minh châu Âu (EU). Bước sang năm 2026, trong bối cảnh EU tiếp tục đối mặt với những thách thức an ninh ở sườn phía đông khi xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn, các quốc gia thành viên còn đang chia rẽ về cách thức hỗ trợ Kiev, đồng thời căng thẳng giữa khối này và Mỹ gia tăng, các cuộc bầu cử lớn trong năm 2026 có thể một lần nữa định hình lại vị thế chính trị và địa chính trị của châu Âu.

EU gặp thử thách với nhiều cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2026. Ảnh: Eurostat.

Liệu năm 2026 có thể đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn cầm quyền liên tục dài nhất trong Liên minh châu Âu (EU) với cuộc bẩu cử Tổng thống tại Hungary? Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lần đầu giữ cương vị này trong giai đoạn 1998–2002 và tiếp tục cầm quyền kể từ khi tái đắc cử năm 2010. Thủ tướng Orbán hiện là nhân vật trung tâm của khuynh hướng bảo thủ dân tộc tại châu Âu, có sự tương đồng rõ nét với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thường xuyên thách thức các lập trường chủ đạo của EU về di cư, các tiêu chuẩn dân chủ và đặc biệt là về cuộc xung đột tại Ukraine. Một sự thay đổi lãnh đạo tại Hungary có thể làm xáo trộn cán cân quyền lực trong Hội đồng châu Âu vào thời điểm then chốt đối với tương lai của Ukraine.

Trong khi đó, các cuộc bầu cử địa phương lại được cho là phép thử đối với các chính phủ trung ương tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italy. Bốn cường quốc lớn nhất của EU đang chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử cấp khu vực và thành phố, những cuộc bỏ phiếu được xem là thước đo quan trọng để xác định mức độ ủng hộ đối với các lực lượng cực hữu, đồng thời “đo nhiệt” làn sóng gia tăng sự hoài nghi đối với chính quyền tại Madrid, Berlin, Paris và Rome.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định năm 2026 có thể là “năm của những khởi đầu mới”. Ảnh: DPA.

Ngoài ra, cử tri tại Thụy Điển, Đan Mạch, Bulgaria, Latvia và Slovania cũng sẽ phải đưa ra những lựa chọn lớn tại các thùng phiếu trong năm 2026 này.

Tuy nhiên, EU không chỉ phụ thuộc vào cử tri của mình.

Vào tháng 11 năm 2026, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội, quyết định thành phần của Hạ viện Mỹ và một phần ba số ghế Thượng viện Mỹ. Kết quả có thể quyết định chính quyền Tổng thống Trump có thể nắm giữ bao nhiêu quyền lực trong nước và quốc tế. Người châu Âu sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào năm 2026. Ảnh: Getty.

Tại Brazil, người dân nước này sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng 10 năm 2026. Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva, ứng cử viên hiện có lợi thế trong các cuộc thăm dò, đang nỗ lực nhằm tái đắc cử. Lợi ích của EU trong cuộc bỏ phiếu này nằm ở tương lai của Hiệp định Mercosur, một hiệp định thương mại tự do đã được xây dựng hơn hai thập kỷ.

Ngoài ra, Israel cũng sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và bỏ phiếu bầu thủ tướng, động thái có khả năng làm thay đổi cán cân quyền lực đã định hình các cuộc xung đột trong khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Euronews