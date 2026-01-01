Mỹ hoãn tăng thuế đồ nội thất nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán

Thông cáo của Nhà Trắng mới đây cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi thời điểm áp dụng mức tăng thuế đối với một số mặt hàng đồ nội thất gồm sofa, tủ bếp và bồn rửa thêm một năm, sang ngày 1/1/2027, thay vì bắt đầu từ đầu năm 2026 như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra nhằm tạo dư địa cho các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra và phản ánh lo ngại của cử tri Mỹ về mặt bằng giá cả.

Sofa là một trong số mặt hàng được tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi thời điểm áp dụng mức tăng thuế. Ảnh: Chosun

Theo sắc lệnh ban hành hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump từng chỉ đạo nâng thuế đối với đồ nội thất gỗ bọc vải từ 25% lên 30%, và tăng thuế đối với tủ chứa đồ bếp cùng bồn rửa từ 25% lên 50%, với hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, với điều chỉnh mới, mức thuế vẫn duy trì ở ngưỡng 25% cho tới hết năm nay.

Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ đang tiến hành “các cuộc đàm phán mang tính xây dựng” với những đối tác thương mại để xử lý các vấn đề liên quan đến nguyên tắc có đi có lại và an ninh quốc gia trong nhập khẩu sản phẩm từ gỗ. Đây được xem là bước đi nhằm cân bằng giữa mục tiêu bảo hộ sản xuất nội địa và hạn chế những cú sốc giá đối với người tiêu dùng.

Trong một động thái được xem là bước đi khiến Mexico xích lại gần hơn với Mỹ, kể từ ngày 1/1/2026 các biện pháp thuế quan mới của Mexico đối với hàng nhập khẩu, chủ yếu từ các nước châu Á, sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể Mexico sẽ tăng thuế nhập khẩu, trong nhiều trường hợp lên tới 35%, đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với nước này, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia. Trung Quốc được dự báo sẽ là nước chịu tác động nặng nề nhất.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cùng các thành viên trong chính quyền khẳng định mục tiêu của chính sách thuế quan mới là thúc đẩy sản xuất trong nước và thu hẹp tình trạng mất cân bằng thương mại, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức thông báo triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thịt bò nhập khẩu, áp dụng từ ngày 1/1/2026 - 31/12/2028. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ngày 31/12, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức thông báo triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thịt bò nhập khẩu, áp dụng từ ngày 1/1/2026 - 31/12/2028. Các biện pháp phòng vệ sẽ được thực hiện theo hình thức hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia. Theo đó, Trung Quốc sẽ áp mức thuế quan bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ một số quốc gia, nếu khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch.

Vân Bình

Nguồn: Chosun, Reuters