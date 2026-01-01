Thông điệp năm mới của các nhà lãnh đạo mang lại hy vọng về một thế giới đoàn kết

Không khí năm mới đang tràn ngập nhiều nơi trên thế giới. Nhân dịp này, nhiều nhà lãnh đạo tổ chức, quốc gia đã gửi đi những thông điệp đoàn kết và hy vọng tới người dân, hướng tới một năm mới với nhiều niềm vui.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: AP.

Bước sang năm 2026, khi xung đột tại Ukraine và nhiều điểm nóng khác vẫn tiếp diễn, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định nhân loại đang ở bước ngoặt quan trọng đồng thời thúc giục giới lãnh đạo phải chuyển hướng ưu tiên, tập trung xoa dịu nỗi đau nhân loại và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Guterres nhấn mạnh rằng “tương lai của chúng ta phụ thuộc vào lòng dũng cảm tập thể dám hành động của tất cả mọi người”.

Trong khi đó, trong bài phát biểu mừng năm mới 2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến các binh sĩ Nga ở tiền tuyến và khẳng định sức mạnh đoàn kết dân tộc là nền tảng quyết định sự phát triển và tương lai nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin.

Tại buổi lễ đón giao thừa tại dinh thự Mar-a-Lago ở Floria, khi được hỏi về thông điệp cho năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời rằng: “Hòa bình. Hòa bình trên trái đất. Hòa bình trên trái đất.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu chào đón năm mới 2026, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điểm lại những thành tựu phát triển lớn của Trung Quốc giai đoạn vừa qua và tin tưởng vào những kỳ tích mới trong năm mới 2026. Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước để thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.

Trong thời khắc bước sang năm mới 2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh rằng với quyết tâm kiên trì tiến lên trong mọi hoàn cảnh, Nội các đã làm việc kiên quyết vì lợi ích của quốc gia và người dân Nhật Bản, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, biến sự bất an và lo lắng của người dân về cuộc sống hiện tại và tương lai thành niềm hy vọng. Bà cam kết với nhân dân Nhật Bản trong năm mới này sẽ cùng nhau xây dựng một đất nước Nhật Bản hùng mạnh và thịnh vượng hơn, và bằng cách đó sẽ thắp lên niềm hy vọng cho đất nước.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Blooberg.

Thúy Hà

Nguồn: UN/Xinhua/RT/The Japan Times/New York Post