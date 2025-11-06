Thủ tướng Thái Lan cảnh báo giải tán Hạ viện sớm hơn dự kiến

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cảnh báo ông có thể giải tán Hạ viện sớm hơn dự kiến nếu phe đối lập thúc đẩy cuộc tranh luận bất tín nhiệm với ông.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bangkok Post

Trong bài phát biểu tại hội thảo Thailand’s Next Frontier: A National Economic Vision tổ chức ở Bangkok ngày 5/11, Thủ tướng Anutin tuyên bố nếu các đối thủ chính trị cố thúc đẩy một cuộc tranh luận bất tín nhiệm với động cơ chính trị, ông sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 31/1/2026, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Quốc hội Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng quyết định giải tán sớm không phải là đe dọa, mà là “một lựa chọn chiến lược nhằm tránh những cuộc công kích chính trị không cần thiết và giữ cho chính phủ tập trung vào việc phục vụ người dân”. Ông cũng khẳng định rằng việc tổng tuyển cử được tổ chức sớm hơn chỉ một tháng sẽ không làm xáo trộn tiến trình chính trị của đất nước.

Mặc dù Thủ tướng Anutin không chỉ đích danh đối thủ, song phát biểu của ông ám chỉ đảng Pheu Thai, lực lượng chính trị từng dẫn đầu liên minh cầm quyền mà ông rút lui sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế truất.

Cũng trong sự kiện, Thủ tướng Anutin đã công bố chương trình hành động “Quick Win” trong bốn tháng tới, tập trung vào kích thích kinh tế, củng cố an ninh biên giới và phục hồi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột dọc biên giới Campuchia. Ông cho biết chương trình này là bước đầu trong kế hoạch cải tổ toàn diện nền kinh tế Thái Lan, đồng thời tái khẳng định cam kết “trả lại quyền lực cho người dân thông qua bầu cử tự do vào đầu năm 2026”.

Theo nhận định của các nhà quan sát chính trị Thái Lan, tuyên bố mới của Thủ tướng Anutin không chỉ là một phản ứng trước sức ép của phe đối lập, mà còn là động thái mang tính chiến lược nhằm củng cố quyền kiểm soát chính trị, bảo đảm chính phủ có thể duy trì thế chủ động trước thềm bầu cử năm 2026.

Vân Bình

Nguồn: Bangkok Post