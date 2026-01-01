Thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026

Tạm biệt năm 2025, nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức bước sang năm mới 2026 với những màn trình diễn pháo hoa thắp sáng bầu trời cùng lời chúc và lời cầu nguyện về một năm mới bình an.

Pháo hoa được bắn lên trên bầu trời trong đêm giao thừa tại Sydney. Ảnh: AAP.

Australia là một trong những quốc gia trên thế giới bước qua năm 2026 sớm nhất với hơn một triệu người dân tập trung tại Cầu cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao đặc biệt này. Năm nay, Sydney bắn khoảng 9 tấn pháo hoa để chiêu đãi hơn 1 triệu khán giả theo dõi trực tiếp.

Các hoạt động ăn mừng cũng diễn ra sôi nổi ở New Zealand khi người dân cùng nhau theo dõi màn hình đếm ngược cuối cùng trên Tháp Sky Tower của thành phố Auckland trước khi màn bắn pháo hoa chào đón khoảnh khắc đồng hồ điểm nửa đêm diễn ra.

Năm 2026 cũng đã chính thức bắt đầu tại nhiều khu vực Đông Nam Á, khi đồng hồ điểm nửa đêm ở Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia. Không khí hân hoan đón năm mới cũng diễn ra ở nhiều nước châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với thông điệp về niềm tin, hy vọng và hòa bình....

Lễ đếm ngược chào đón năm mới của thành phố Bắc Kinh tại Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Getty.

Các lễ đón giao thừa vẫn đang diễn ra trên khắp thế giới khi các quốc gia bước sang năm 2026, theo từng múi giờ một. Khi màn đêm buông xuống, các quốc gia trên khắp châu Mỹ sẽ khép lại thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới với các sự kiện trải dài từ các bãi biển ở Rio de Janeiro đến Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York và nhiều nơi khác nữa.

Nhân dịp bước sang năm mới 2026, nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đọc thông điệp năm mới, nhấn mạnh những thành tựu của đất nước, ca ngợi đoàn kết dân tộc.

Trong bài phát biểu đêm giao thừa được truyền hình trực tiếp trên truyền thông nhà nước tối 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn, đồng thời một lần nữa khẳng định lập trường thống nhất Đài Loan.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc “đã mở rộng vòng tay đón chào thế giới”. Ảnh: AP.

Tại Nga, trong thông điệp vào đêm giao thừa, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh về những thành tựu của đất nước, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ quốc gia, cũng như những công việc ở phía trước.

Trong khi đó, thông điệp năm mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tập trung vào hòa bình. Ông cho biết, ông và giới chức Ukraine đang nỗ lực để có một thỏa thuận hòa bình công bằng và mạnh mẽ dành cho đất nước.

Người dân đón giao thừa tại Kyiv, Ukraine vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Getty.

Trong bài phát biểu chào năm mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay, năm 2026 “có thể và phải là một năm bội thu”, khi ông tìm cách giành lại động lực và triển khai các dự án cuối cùng trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai của mình. Tổng thống Macron cũng đã nêu ra 3 điều ước dành cho người dân Pháp gồm đoàn kết, sức mạnh và hy vọng.

Thúy Hà

Nguồn: AP/CNN/The Guardian/Le Monde