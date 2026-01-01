Thái Lan: Ủy ban Bầu cử hoàn tất đăng ký ứng cử viên

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã hoàn tất việc đăng ký ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 8/2/2026, ghi nhận hơn 5.000 ứng viên nghị sĩ và 94 ứng viên Thủ tướng từ các đảng phái chính trị, trong bối cảnh công tác chuẩn bị bầu cử và bỏ phiếu sớm đang được đẩy mạnh trên toàn quốc.

Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC), ông Phaskorn Siriphakayaporn. Ảnh: Nation Thailand

Ông Phaskorn Siriphakayaporn, Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 31/12 đã thông báo tóm tắt kết quả quá trình đăng ký ứng cử viên của các đảng phái chính trị cho cuộc tổng tuyển cử tới tại Thái Lan. Theo đó, quá trình đăng ký cho cả ứng cử viên nghị sỹ theo khu vực bầu cử và theo danh sách đảng đã hoàn tất. Tổng cộng có 3.526 ứng cử viên theo khu vực bầu cử từ 60 đảng chính trị, 1.570 ứng cử viên theo danh sách đảng từ 57 đảng và 94 ứng cử viên thủ tướng do 43 đảng đề cử.

Khu vực bầu cử số 30 của thủ đô Bangkok là đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử viên nhiều nhất. EC cho biết sẽ chuyển hồ sơ ứng viên tới 26 cơ quan liên quan để thẩm tra tư cách, trước khi gửi kết quả về các giám đốc bầu cử địa phương và Hội đồng EC. Danh sách chính thức các ứng viên đủ điều kiện dự kiến được công bố vào ngày 7/1.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan hoàn tất đăng ký ứng cử viên. Ảnh: Nation Thailand

Về bỏ phiếu sớm, EC thông báo Thời hạn đăng ký bỏ phiếu sớm kéo dài từ ngày 20/12 đến 5/1, dành cho những cử tri không thể bỏ phiếu vào ngày 8/2, người đang cư trú ở nước ngoài và các cán bộ được phân công làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử. Cử tri đã đăng ký bỏ phiếu sớm nhưng sau đó quyết định không bỏ phiếu có thể hủy đăng ký để tham gia bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 8/2, khi hoạt động bỏ phiếu diễn ra đồng thời với cuộc trưng cầu ý dân. Hạ viện khóa mới sẽ gồm 400 nghị sĩ được bầu theo khu vực và 100 nghị sĩ theo danh sách đảng.

Trước đó, sau hơn hai tháng nhậm chức, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đồng thời là lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, đã quyết định giải tán Hạ viện vào ngày 12/12, mở đường cho bầu cử sớm. Động thái được cho là nhằm tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể xảy ra.

Lê Hà.

Nguồn: Bangkok Post