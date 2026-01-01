Những ngành kinh tế được dự báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu năm 2026

Sau một năm 2025 đầy biến động với những thay đổi chính sách, bất ổn thị trường và tốc độ đổi mới công nghệ nhanh chóng, giới đầu tư và hoạch định chính sách toàn cầu đang chuyển sự chú ý sang câu hỏi then chốt: Những ngành nào sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2026?

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng kinh tế thế giới hàng đầu trong năm 2026. Ảnh: Forbes.

Theo đánh giá của các ngân hàng đầu tư và tổ chức chiến lược, bất chấp những lo ngại về nguy cơ bong bóng trong nửa cuối năm 2025, trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn được xem là động lực tăng trưởng hàng đầu trong năm 2026. Công nghệ dựa trên AI được dự báo tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp, khi quá trình ứng dụng AI đang trở nên mang tính cấu trúc, thay vì chỉ mang tính đầu cơ. Chi tiêu cho điện toán đám mây, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các công nghệ tự động hóa vẫn đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu.

Song song với đó, năng lượng tái tạo đã vượt ra khỏi vai trò của một lĩnh vực bổ trợ để trở thành trụ cột của nền kinh tế bền vững. Các khoản đầu tư vào điện mặt trời, điện gió, hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn tạo ra hàng triệu việc làm mới, phù hợp với các ưu tiên chuyển dịch xanh của nhiều quốc gia.

Lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học cũng được dự báo tăng trưởng mạnh trong giai đoạn hậu đại dịch. Các ứng dụng chẩn đoán dựa trên AI, liệu pháp mRNA và y học cá nhân hóa mang lại cả tính ổn định lẫn tiềm năng tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của dân số toàn cầu.

Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng toàn cầu đang tăng lên mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Châu Âu dẫn đầu với các chương trình hiện đại hóa trị giá hàng chục tỷ euro, còn khu vực châu Á – Thái Bình Dương đẩy mạnh đầu tư vào máy bay không người lái, vũ khí siêu vượt âm và hệ thống vệ tinh. Khác với các chu kỳ trước, làn sóng chi tiêu lần này mang đậm yếu tố công nghệ, mang lại lợi ích cho các lĩnh vực như điện tử quốc phòng, giám sát không gian, UAV và tích hợp hệ thống.

Thị trường Fintech thế giới được dự báo sẽ vượt mốc 324 tỷ USD vào năm 2026, trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số. Ảnh: Wealth and Finance.

Ở mảng tài chính, công nghệ tài chính (Fintech) và ngân hàng số đang tái định hình các mô hình truyền thống. Những nền tảng thanh toán số đang thay đổi cách thức thanh toán, đầu tư và cho vay trên toàn cầu. Thị trường fintech thế giới được dự báo sẽ vượt mốc 324 tỷ USD vào năm 2026, trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số.

Nhìn chung, bức tranh kinh tế năm 2026 được đánh giá là mang tính phân hóa rõ nét. Các ngành dẫn đầu bởi AI, quốc phòng và y tế được kỳ vọng vượt trội, trong khi những lĩnh vực chậm thích ứng với tự động hóa và thay đổi hành vi tiêu dùng có nguy cơ bị tụt lại trong giai đoạn tăng trưởng toàn cầu tiếp theo.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion