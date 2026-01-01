LHQ lên án lệnh cắt điện và nước Israel của đối với các cơ sở của UNRWA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên án động thái của Israel nhằm cấm cung cấp điện và nước cho các cơ sở thuộc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cảnh báo quyết định này sẽ gây tác động nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của cơ quan nhân đạo then chốt này.

Một cơ sở UNRWA bị pháo kích trong một cuộc tấn công của Israel ở phía Bắc Dải Gaza. Ảnh: DPA

Theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, ông Stephane Dujarric, việc ngăn chặn các dịch vụ thiết yếu như điện và nước sẽ làm suy giảm hơn nữa năng lực của UNRWA trong việc triển khai các hoạt động cứu trợ và hỗ trợ nhân đạo. Ông nhấn mạnh rằng Công ước về các Đặc quyền và Miễn trừ của LHQ vẫn hoàn toàn có hiệu lực đối với UNRWA, tài sản, cơ sở vật chất cũng như đội ngũ nhân viên của cơ quan này.

Ông Dujarric nói: “Các cơ sở được UNRWA sử dụng là bất khả xâm phạm. UNRWA là một bộ phận không thể tách rời của Liên Hợp Quốc”. Ông đồng thời cho rằng mọi biện pháp cản trở hoạt động của cơ quan này đều vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Israel.

Tổng Giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini ngày 31/12 cũng lên án mạnh mẽ quyết định của Israel, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch có hệ thống nhằm làm mất uy tín UNRWA và cản trở vai trò của cơ quan này trong việc hỗ trợ người tị nạn Palestine. Theo ông Lazzarini, việc cắt các dịch vụ thiết yếu không chỉ làm tê liệt hoạt động của UNRWA mà còn đẩy hàng triệu người dân dễ bị tổn thương vào tình trạng nhân đạo tồi tệ hơn.

Tổng Giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini. Ảnh: UNRWA.

Động thái của Israel cấm cung cấp điện và nước cho UNRWA diễn ra trong bối cảnh Nhà nước Do thái cũng đình chỉ hoạt động của hàng chục tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Gaza, với lý do các tổ chức này không đáp ứng các quy định mới về kiểm soát và thẩm định. Trong một tuyên bố chung, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh cảnh báo rằng biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là y tế, và có thể buộc khoảng 1/3 số cơ sở y tế tại Gaza phải đóng cửa.

Trước đó, năm 2024, Quốc hội Israel đã thông qua một đạo luật cấm UNRWA hoạt động trên lãnh thổ Israel và cấm các quan chức Israel tiếp xúc với cơ quan này. Hệ quả là UNRWA hiện chỉ còn hoạt động tại Đông Jerusalem – khu vực mà LHQ coi là lãnh thổ bị Israel chiếm đóng, trong khi Israel tuyên bố toàn bộ Jerusalem là một phần không thể tách rời của nước này.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.