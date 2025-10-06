Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức sau chưa đầy một tháng nhậm chức

Ngày 6/10, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã đệ đơn từ chức, chỉ sau chưa đầy một tháng giữ chức vụ này, gây chấn động chính trường Paris. Việc từ chức diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Lecornu công bố nội các mới - một đội hình phần lớn vẫn giữ những gương mặt từ chính phủ trước. Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, người đã trình đơn từ chức của chính phủ lên Tổng thống Pháp ngày 6 tháng 10 năm 2025. Ảnh: REUTERS/Stephane Mahe

Trong phát biểu từ chức, thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tính khiêm nhường và sự vị tha là yếu tố cần thiết để lãnh đạo, đồng thời khẳng định rằng “phải đặt quốc gia lên trên phe phái”.

Các nhà phê bình lập tức chỉ ra rạn nứt trong liên minh chính trị cũng như sự phản kháng mạnh trong Quốc hội trước thành phần nội các không có nhiều thay đổi so với chính phủ cũ.

Theo Reuters, nội các của thủ tướng Lecornu chỉ tồn tại trong khoảng 14 giờ trước khi sụp đổ - điều chưa từng thấy trong lịch sử thời hiện đại của Chính thể Cộng hòa thứ Năm của Pháp - trong bối cảnh khủng hoảng chính trị kéo dài với Quốc hội chia rẽ.

Sự kiện này không chỉ làm gia tăng bất ổn chính trị tại Pháp mà còn ảnh hưởng đến thị trường tài chính châu Âu. Chỉ số CAC 40 giảm khoảng 2%, đồng euro mất giá so với USD, và lợi suất trái phiếu của Pháp tăng mạnh do rủi ro chính sách leo thang.

Với việc ông Sébastien Lecornu là Thủ tướng thứ tư trong khoảng thời gian 15 tháng, giới phân tích cho rằng Tổng thống Macron đang đối diện sức ép lớn để lựa chọn một lãnh đạo mới có khả năng đoàn kết Quốc hội, hoặc cân nhắc giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm.

Vân Bình

Nguồn: AP, Guardian, Reuters