Israel quyết tâm giải giáp Hamas vào năm 2026

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, Tướng Eyal Zamir tuyên bố nước này quyết tâm giải giáp nhóm vũ trang Hamas của Palestine, đồng thời mô tả năm 2026 là “năm quyết định” đối với an ninh của Israel.

Israel quyết tâm giải giáp Hamas trong năm 2026. Ảnh: Getty.

Trung tướng Eyal Zamir nói: "Năm 2026 sẽ là một năm then chốt định hình thực tế an ninh cho nhà nước Israel. Quyết tâm giải giáp Hamas của chúng tôi là tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không cho phép tổ chức khủng bố Hamas khôi phục tiềm lực và đe dọa chúng tôi".

Phát biểu này của ông Zamir đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu vấn đề giải giáp Hamas trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tướng Zamir, quân đội Israel đang giữ vững các vị trí dọc theo Đường Vàng bên trong Dải Gaza, nơi mà vị tướng này gọi là "một biên giới an ninh mới". Ông nói: "Đường Vàng là một tuyến phòng thủ kiên cố đảm bảo phản ứng tác chiến nhanh chóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu Hamas khi cần thiết, quân đội phải cảnh giác và sẵn sàng cho các diễn biến".

Ngày 9/10/2025, Israel và Hamas, với sự trung gian của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza có hiệu lực vào ngày 10/10. Theo thỏa thuận, quân đội Israel rút về Đường Vàng, vẫn giữ quyền kiểm soát hơn 50% lãnh thổ dải này.

Trong một diễn biến khác, hôm 31/12, nhiều cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế đã ra tuyên bố, kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động của các tổ chức viện trợ quốc tế tại Dải Gaza và Bờ Tây. Tuyên bố lưu ý rằng tại Gaza, với mùa đông làm trầm trọng thêm nỗi khổ của các gia đình, tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vẫn tiếp diễn và nhu cầu viện trợ cứu sinh vẫn rất cấp thiết, việc cấm các nhóm viện trợ có thể làm suy yếu những tiến bộ mong manh đạt được trong thời gian ngừng bắn và gây ra hậu quả tàn khốc đối với trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương.

Người dân Palestine nhận thực phẩm quyên góp tại một trại tạm trú cho người tị nạn ở thành phố Gaza. Ảnh: AP.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiếp cận nhân đạo không phải là tùy chọn, không phụ thuộc vào điều kiện hay cân nhắc chính trị, và đó là nghĩa vụ pháp lý theo luật nhân đạo quốc tế cũng như là yêu cầu cơ bản để bảo vệ quyền con người.

Thúy Hà

Nguồn: TASS/Xinhua