Yemen có thể bước vào một vòng xoáy bất ổn mới

Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến an ninh mới tại Yemen, cảnh báo nguy cơ bất ổn lan rộng và đe dọa trực tiếp tới an ninh khu vực.

Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia Vùng Vịnh đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến an ninh mới tại Yemen. Ảnh: Reuters.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Mukalla, miền đông Yemen, với mục tiêu nhắm tới lô hàng quân sự được chuyển từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho lực lượng ly khai miền Nam.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 31/12, EU cho biết các diễn biến gần đây tại Yemen đang tạo ra những rủi ro mới đối với ổn định khu vực. Người phát ngôn EU kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh các bước đi làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của khối này đối với chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen. EU cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi và Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Cùng ngày, hàng loạt quốc gia Arab và Vùng Vịnh cũng đã lên tiếng ủng hộ chính phủ Yemen, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh Saudi Arabia đối với toàn bộ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Qatar cho biết đang theo dõi sát tình hình và tái khẳng định ủng hộ chính quyền hợp pháp tại Yemen, nhấn mạnh rằng an ninh của Saudi Arabia và các nước GCC là một phần không thể tách rời trong an ninh quốc gia của Doha. Kuwait và Bahrain cũng đưa ra tuyên bố tương tự, khẳng định sự đoàn kết nội khối và kêu gọi giải quyết bất đồng trong khuôn khổ một lập trường Vùng Vịnh thống nhất.

Trong khi đó, Ai Cập bày tỏ tin tưởng Saudi Arabia và UAE có đủ năng lực xử lý các diễn biến hiện nay một cách thận trọng, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và bền vững cho Yemen cần được tiếp tục thúc đẩy.

Những tuyên bố đồng loạt từ EU và các nước Arab cho thấy lo ngại ngày càng gia tăng rằng Yemen có thể bước vào một vòng xoáy bất ổn mới, với hệ lụy vượt ra ngoài biên giới quốc gia này và tác động trực tiếp tới an ninh Vùng Vịnh.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Arab News