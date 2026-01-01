Nga công bố hình ảnh UAV tấn công dinh thự tổng thống Putin, Ukraine và EU bác bỏ

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh một máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ, cho rằng đây là thiết bị Ukraine sử dụng trong một cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod. Tuy nhiên, tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự bác bỏ mạnh mẽ từ Ukraine và Liên minh châu Âu (EU), làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Phần còn lại của một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ, bị cáo buộc của Ukraine nhằm vào dinh thự tổng thống Nga tại vùng Novgorod. Ảnh: Reuters

Trong video do Nga công bố, hình ảnh chiếc UAV với phần thân vỡ nát được mô tả là bằng chứng cho vụ tấn công “có chủ đích”. Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Kyiv đã triển khai “hàng chục UAV” nhằm vào khu vực sinh sống của nhà lãnh đạo Nga, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ xem xét lại lập trường đàm phán.

Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đây là cáo buộc “vô căn cứ” và coi sự việc là “đòn thông tin giả” nhằm phá hoại quan hệ giữa Kyiv và Washington trong bối cảnh hai bên vừa có cuộc gặp song phương được đánh giá là mang tính xây dựng.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt đang tiến gần đến một bản thỏa thuận, song vẫn mắc kẹt ở những bất đồng trọng yếu liên quan vấn đề lãnh thổ, phát biểu tối ngày 31/12 Tổng thống Volodymyr Zelenskiy khẳng định Ukraine sẵn sàng tìm kiếm hòa bình nhưng “không bằng mọi giá”, nhấn mạnh ông sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào mà theo ông chỉ làm chiến tranh kéo dài thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tiết lộ các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và đại diện an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức, thảo luận những bước đi tiếp theo cho tiến trình hòa bình. Theo đặc phái viên Mỹ cuộc họp tập trung vào các biện pháp “thực tiễn và khả thi” nhằm thúc đẩy đàm phán, bao gồm củng cố các bảo đảm an ninh và xây dựng cơ chế phòng ngừa va chạm quân sự, với mục tiêu “kết thúc chiến tranh và bảo đảm xung đột không tái phát”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trao đổi khi gặp nhau tại Văn phòng Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 15 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cố vấn cấp cao Jared Kushner và Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cũng có mặt trong cuộc thảo luận.

Vân Bình

Nguồn: Reuters