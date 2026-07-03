Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Iran và Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo Thủ tướng Shehbaz Sharif thăm chính thức Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3-5/7, trong đó ông sẽ tham dự lễ tang Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề khu vực.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước cuộc họp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock, bên hồ Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 21/6/2026. Ảnh: AFP.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi, Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ đến Iran trước để tham dự lễ tang Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Tháp tùng Thủ tướng có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Muhammad Ishaq Dar cùng các thành viên nội các và quan chức cấp cao.

Trong thời gian ở Iran, ông Sharif sẽ thay mặt Chính phủ và nhân dân Pakistan gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và nhân dân Iran, đồng thời khẳng định tình đoàn kết của Pakistan với Iran.

Rời Iran, Thủ tướng Pakistan sẽ tới Istanbul theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trọng tâm là tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, đồng thời thảo luận các vấn đề hòa bình và an ninh khu vực.

Một bảng quảng cáo có hình ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AP.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sharif cũng sẽ phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp do Pakistan tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng thương mại và đầu tư của nước này trong các lĩnh vực ưu tiên như khu kinh tế đặc biệt, năng lượng, thương mại, công nghệ thông tin và cổ phần hóa. Diễn đàn dự kiến quy tụ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ cùng đại diện cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đề cập tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Islamabad tiếp tục tăng cường tiếp xúc với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc triển khai Bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6. Theo ông Andrabi, các cuộc tiếp xúc giữa đoàn đàm phán Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) trong những ngày gần đây đã ghi nhận những tiến triển tích cực về một số nội dung của bản ghi nhớ. Ông Andrabi khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục phối hợp với Qatar đóng vai trò hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên.

Thanh Hằng

Nguồn: Dawn.