Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ tuyên bố của Israel về Syria, lên án các cuộc không kích

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8 bác bỏ các tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến tình hình Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria là “bất hợp pháp”.

Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria. Ảnh: Anadolu.

Cục Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, những cáo buộc từ phía Israel là “vô căn cứ”, được đưa ra nhằm biện minh cho các cuộc tấn công làm ảnh hưởng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ankara đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt hoặc mở rộng quyền kiểm soát của Israel đối với lãnh thổ Syria.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Sân bay Quân sự Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Theo các nguồn tin, máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện 8 cuộc không kích nhằm vào đường băng, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của sân bay.

Quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ xuống mức thấp nhất nhiều thập kỉ vì vấn đề Syria. Ảnh: IDF.

Ankara cáo buộc chính quyền Thủ tướng Netanyahu sử dụng những cáo buộc liên quan đến binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để biện minh cho các hành động quân sự của Israel tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những động thái này phù hợp với điều mà Ankara gọi là chính sách “gây bất ổn” của Israel trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh hòa bình lâu dài ở Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu các bên tôn trọng luật pháp quốc tế. Do đó Ankara kêu gọi Thủ tướng Netanyahu cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực.

Trong tuyên bố, Ankara tái khẳng định ủng hộ một giải pháp hòa bình lâu dài cho Syria và cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Syria trên cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng tại Syria, đồng thời duy trì hợp tác với Damascus để bảo đảm an ninh và ổn định của nước láng giềng.

Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trong bối cảnh tình hình Syria tiếp tục phức tạp và các hoạt động quân sự của Israel tại lãnh thổ Syria đang trở thành vấn đề gây tranh cãi trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.