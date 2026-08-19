Canada và Mỹ đàm phán phút chót trước hạn áp thuế mới

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 tiếp tục điện đàm về các cuộc đàm phán thương mại, trong bối cảnh Ottawa nỗ lực đạt thỏa thuận vào phút chót nhằm ngăn mức thuế mới 50% của Washington đối với một số hàng hóa Canada có hiệu lực từ sau nửa đêm 20/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm khi thời hạn áp thuế mới của Mỹ đang đến gần. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết ông Mark Carney và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào chiều 18/8 để thảo luận về “các cuộc đàm phán đang diễn ra”. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo trao đổi trong tuần này, song cả Ottawa và Washington đều chưa đưa ra thông tin cụ thể về tiến triển của đàm phán.

Trả lời báo giới trước đó, Thủ tướng Carney cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra “rất căng thẳng và nhạy cảm”, đồng thời cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để công khai các nội dung thương lượng.

Theo các nguồn tin, một trong những vấn đề còn bất đồng là mức thuế hiện hành của Mỹ đối với ô tô Canada. Hai bên đã thảo luận khả năng giảm thuế theo Điều 232 của Mỹ đối với ô tô Canada từ 25% xuống 15%, kèm khả năng tiếp tục giảm tùy theo tỷ lệ linh kiện có xuất xứ từ Mỹ trong mỗi chiếc xe.

Một quan chức ngành ô tô Canada cho rằng ngay cả mức thuế 15% cũng vẫn quá cao trong bối cảnh biên lợi nhuận trung bình của ngành chỉ khoảng 6%. Theo quan chức này, khoảng một nửa giá trị của mỗi chiếc xe được sản xuất tại Canada có nguồn gốc từ Mỹ, do đó thuế quan cao có thể gây tác động đến doanh nghiệp ở cả hai phía biên giới.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Carney và ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc tiếp tục có cuộc gặp kéo dài gần 2 giờ với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong những tuần qua nhằm tìm cách giải quyết các bất đồng thương mại và giảm sức ép thuế quan đối với các ngành công nghiệp Canada. Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết hai bên vẫn còn cách khá xa một thỏa thuận.

Ngày 18/8, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố các quy định mới yêu cầu các nhà sản xuất ô tô xuất khẩu từ Canada và Mexico xác nhận tỷ lệ linh kiện có xuất xứ Mỹ để được khấu trừ thuế. Theo quy định mới, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện việc xác nhận mỗi năm một lần thay vì 2 lần như trước. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn phải xác nhận tỷ lệ linh kiện có xuất xứ Mỹ của phương tiện trước ngày 30/9 để được hưởng cơ chế khấu trừ trong chu kỳ mới bắt đầu từ ngày 1/12.

Bích Hồng

Nguồn: Japan Times, Al Jazeera, CBC.