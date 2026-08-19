UAE đình chỉ thương mại và giao dịch tài chính với Iran

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 18/8 thông báo đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa và giao dịch tài chính với Iran “cho đến khi có thông báo mới”, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau cáo buộc Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào UAE.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đình chỉ thương mại và giao dịch tài chính với Iran. Ảnh: Xinhua.

Hãng thông tấn nhà nước UAE WAM dẫn lời Giám đốc Truyền thông Bộ Ngoại giao UAE Afra Al Hameli cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục leo thang. UAE chưa công bố thêm chi tiết về phạm vi và thời gian áp dụng các biện pháp này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết, hệ thống phòng không của nước này phát hiện 2 tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran hướng về UAE. Theo phía UAE, một tên lửa rơi bên ngoài lãnh hải, trong khi tên lửa còn lại rơi xuống vùng biển thuộc lãnh hải UAE. Sau khi đánh giá, Bộ Quốc phòng UAE cho rằng các tên lửa này nhằm vào hoạt động hàng hải và đã rơi xuống biển.

Tehran lập tức bác bỏ cáo buộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei “kiên quyết bác bỏ” tuyên bố của UAE, đồng thời cho rằng những cáo buộc như vậy có thể làm suy giảm lòng tin giữa các nước trong khu vực và gây tổn hại cho các nỗ lực bảo đảm an ninh.

UAE có hoạt động hàng hải lớn liên quan đến các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

UAE là một trong những trung tâm thương mại và tài chính quan trọng của khu vực vùng Vịnh, đồng thời có hoạt động hàng hải lớn liên quan đến các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Do đó, bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại hoặc tài chính nào giữa UAE và Iran cũng có thể tác động đến hoạt động kinh tế song phương và thương mại khu vực.

Cùng với quyết định đình chỉ các giao dịch với Iran, UAE cũng đang phải đối mặt với những lo ngại về an ninh hàng hải khi căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài. Iran tuyên bố tuyến đường biển chiến lược này sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ.

Quyết định mới của UAE cho thấy căng thẳng giữa Abu Dhabi và Tehran đang có nguy cơ lan rộng từ lĩnh vực an ninh sang thương mại, tài chính và vận tải biển, trong khi những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột và tương lai của eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.