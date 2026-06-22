Saudi Arabia, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đàm phán Mỹ - Iran

Ngoại trưởng bốn nước tái khẳng định ủng hộ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Các bộ trưởng ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Ả Rập Xê Út trong cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao R-4 tại Cairo vào ngày 21 tháng 6 năm 2026. Ảnh: X.

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/6 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong cuộc họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập, nhằm thảo luận các diễn biến khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hướng tới giảm căng thẳng.

Cuộc họp lần thứ tư của Cơ chế tham vấn bốn nước có sự tham dự của Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar; Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, các ngoại trưởng đã rà soát những diễn biến mới nhất tại khu vực và các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong đó có vai trò trung gian của Pakistan sau khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ.

Các bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình leo thang quân sự của Israel tại Liban, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp và tham vấn nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao, kiểm soát khủng hoảng và ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, bốn nước bày tỏ sự ủng hộ đầy đủ đối với tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm thành công của các cuộc đối thoại.

Bốn nước bày tỏ sự ủng hộ đầy đủ đối với tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: X.

Theo tuyên bố, việc đạt được tiến triển trong đàm phán sẽ góp phần củng cố an ninh và ổn định khu vực, đồng thời giúp giảm căng thẳng trên toàn Trung Đông. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy các giải pháp ngoại giao đối với các cuộc khủng hoảng trong khu vực và tăng cường hợp tác nhằm giảm thiểu những tác động từ các diễn biến hiện nay.

Sau cuộc họp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã tiếp các ngoại trưởng tham dự. Nhà lãnh đạo Ai Cập hoan nghênh việc tổ chức cuộc họp, đồng thời cho rằng những diễn biến gần đây tại khu vực cho thấy vai trò then chốt của Saudi Arabia, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa bốn nước trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục hỗ trợ triển khai bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran cũng như bảo đảm thành công của tiến trình đàm phán giữa hai bên.

Bích Hồng