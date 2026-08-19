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Tổng thống Mỹ thúc đẩy cuộc gặp với Lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy khả năng nối lại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trong mùa Thu năm nay, trong bối cảnh Washington tăng cường tiếp xúc với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ thúc đẩy cuộc gặp với Lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy khả năng nối lại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trong mùa Thu năm nay, trong bối cảnh Washington tăng cường tiếp xúc với Bình Nhưỡng.

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Tổng thống Mỹ thúc đẩy cuộc gặp với Lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore.

Ảnh: CNN.

The Wall Street Journal ngày 18/8 đưa tin, ông Trump đã yêu cầu các trợ lý tìm hiểu khả năng tổ chức cuộc gặp với ông Kim. Tổng thống Mỹ được cho là đã đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du châu Á dự kiến vào tháng 11, thời điểm các nhà lãnh đạo dự kiến tập trung tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo The Wall Street Journal, trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Iran, ông Trump dường như muốn thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên thành một dấu ấn trong chính sách đối ngoại. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã ba lần gặp ông Kim, tại Singapore, Hà Nội và làng đình chiến Panmunjom, nhưng không đạt được thỏa thuận đáng kể về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trước đó, trong chuyến công du châu Á gần nhất, Tổng thống Trump từng nỗ lực xúc tiến cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un nhưng không thể thực hiện do hạn chế về lịch trình. Kể từ khi tái đắc cử, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Lãnh đạo Triều Tiên và khẳng định sẵn sàng nối lại đối thoại.

Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có chuyến thăm tới Washington vào tháng 9 tới, dư luận quốc tế đang chú ý đến khả năng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ thúc đẩy cuộc gặp với Lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Lãnh đạo Triều Tiên và khẳng định sẵn sàng nối lại đối thoại. Ảnh: Slate.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ duy trì lập trường sẵn sàng đối thoại mà không đặt ra điều kiện tiên quyết, bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức. Năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã phát triển đáng kể, trong khi hợp tác chiến lược giữa Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng được tăng cường, khiến việc thúc đẩy một thỏa thuận mới, đặc biệt về vấn đề hạt nhân, trở nên khó khăn hơn.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun, WSJ.

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Từ khóa:

#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Nhà lãnh đạo Triều Tiên #Tổng thống mỹ donald trump #Bình nhưỡng #Washington #Đối thoại

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