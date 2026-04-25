Thủ tướng Netanyahu: Hezbollah phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Lebanon

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/4 đã chỉ trích lực lượng vũ trang Hezbollah vì đã cản trở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Lebanon.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh tầm quan trọng của tự vệ trong bối cảnh lệnh ngừng bắn, đồng thời viện dẫn áp lực của Mỹ đối với Iran. Ảnh: Yonhap.

Trong một thông điệp video, Thủ tướng Netanyahu nói: “Chúng tôi đã hứa thay đổi bức tranh Trung Đông và chúng tôi đang làm chính xác điều đó.” Ông Netanyahu đã đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình ở cấp đại sứ với Lebanon được tổ chức tại Nhà Trắng thông qua sự trung gian của Mỹ, đồng thời chỉ trích Hezbollah vì đã cản trở nỗ lực này.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Israel và Lebanon đã bắt đầu một quá trình để đạt được hòa bình lịch sử. Tuy nhiên, rõ ràng Hezbollah đang cố gắng phá hoại điều này.” Ông nhấn mạnh rằng mặc dù lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, quyền tự vệ để trả đũa các hành động khiêu khích của Hezbollah là một ngoại lệ. Chúng tôi đã tấn công Hezbollah ngày hôm qua và cả hôm nay nữa”, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi sẽ thiết lập lại an ninh để đảm bảo sự trở về an toàn của cư dân ở miền bắc Israel.”

Ngoài ra, Thủ tướng Israel cũng đề cập đến một cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu về tình hình ngừng bắn tại Iran và Lebanon. Ông nói: “ Tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tổng thống Trump,” đồng thời cho biết thêm: “Ông ấy đang gây áp lực rất mạnh lên Iran về mặt kinh tế và quân sự và chúng tôi hoàn toàn hợp tác.”

Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng Hezbollah cho rằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian trong cuộc chiến với Israel là vô nghĩa, chỉ một ngày sau khi thỏa thuận này được gia hạn thêm ba tuần, trong khi chính quyền Lebanon báo cáo hai người thiệt mạng do một cuộc tấn công của Israel và Hezbollah cũng thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Israel ngày 24/4 đã cảnh báo người dân ở thị trấn Deir Aames, ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà ngay lập tức, cho biết có kế hoạch hành động chống lại “các hoạt động của Hezbollah” tại đây.

Khói bốc lên ở Lebanon, nhìn từ phía biên giới Israel giáp với Lebanon. Ảnh: Reuters.

Deir Aames nằm ở phía bắc khu vực do lực lượng Israel kiểm soát và đây là lần đầu tiên Israel đưa ra cảnh báo như vậy kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 16/4. Được đăng tải trên mạng xã hội, cảnh báo của Israel không nêu chi tiết về các hoạt động mà họ cho là Hezbollah đang tiến hành trong thị trấn.

Quân đội Israel cũng cho biết đã đánh chặn một máy bay không người lái trước khi thiết bị xâm nhập vào lãnh thổ Israel và còi báo động đã được kích hoạt theo đúng quy trình.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Reuters