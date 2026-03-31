Thủ tướng Netanyahu: Israel đã đạt hơn nửa mục tiêu trong chiến tranh với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng nước này đã đạt hơn một nửa các mục tiêu trong cuộc chiến với Iran.

Thủ tướng Israel tuyên bố đã đạt được tiến triển đáng kể nhưng từ chối ấn định thời hạn kết thúc xung đột với Iran. Ảnh: AFP.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 30/3, Thủ tướng Netanyahu nói: “Xét về khía cạnh hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đã vượt qua mốc nửa chặng đường,” đồng thời cho biết các bước tiến đáng kể đã được thực hiện trong việc làm suy yếu hạ tầng quân sự, hạt nhân và công nghiệp của Iran. Theo ông Netanyahu, kể từ khi chiến sự bùng phát, Mỹ và Israel đã nhắm vào các mục tiêu quan trọng hỗ trợ năng lực chiến đấu của Iran, bao gồm hệ thống tên lửa, nhà máy vũ khí và các nhân sự liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đã làm suy yếu khả năng tên lửa của họ, phá hủy các nhà máy và loại bỏ các nhà khoa học hạt nhân chủ chốt”, đồng thời nhấn mạnh điều này đã “gây chậm đáng kể” tham vọng của Iran. Thủ tướng Netanyahu khẳng định mục tiêu của chiến tranh là ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Ông cho biết: “Họ đang theo đuổi vũ khí hạt nhân và các phương tiện để đưa chúng tới các thành phố của Mỹ,” và nhấn mạnh: “Mục tiêu của cuộc chiến này là ngăn chặn kết quả đó và hiện tại trọng tâm là uranium làm giàu của Iran.”

Mặc dù, thừa nhận chiến tranh với Iran đã vượt mốc nửa chặng đường, song ông Netanyahu không đưa ra thời hạn cụ thể cho việc kết thúc. Ông nhận xét: “Iran đang suy yếu và chúng tôi đang ngày càng mạnh hơn” và nói thêm: “Tôi không muốn đặt ra lịch trình cụ thể.”

Về tác động kinh tế quốc tế do Iran phong tỏa eo biển Hormuz, ông Netanyahu nhấn mạnh nhu cầu về một ‘lối đi năng lượng thay thế’. Ông nói: “Giải pháp dài hạn bao gồm dẫn các đường ống năng lượng qua Ả Rập Xê Út đến Biển Đỏ và Địa Trung Hải, tránh vị trí chiến lược của Iran,” đồng thời nhấn mạnh cần giảm sự phụ thuộc quốc tế vào eo biển Hormuz.

Tên lửa của Iran bị đánh chặn trên không phận Israel. Ảnh: AFP.

Trong khi các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng các cuộc không kích gần đây đã gây gián đoạn đáng kể cơ sở hạ tầng Iran, một số cảnh báo rằng Iran vẫn có khả năng phản công bằng các biện pháp bất đối xứng như lực lượng ủy nhiệm hoặc hoạt động mạng. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu khẳng định chiến dịch này là cần thiết và chiến lược để vô hiệu hóa các mối đe dọa lâu dài và là yếu tố răn đe. Ông kết luận: “Chúng tôi đang tiến triển ổn định,” bày tỏ tin tưởng rằng các mục tiêu của chiến dịch hoàn toàn có thể đạt được.

Thúy Hà