Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ tái tranh cử

Đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố ông Netanyahu sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới của Israel, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về khả năng tái đắc cử của ông.

Đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/6 tuyên bố ông Netanyahu sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới của Israel. Ảnh: AFP.

Trong một thông cáo, đảng này tuyên bố: “Thủ tướng Netanyahu sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới - và hy vọng là ông ấy sẽ thắng cử”. Đảng Likud đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về việc liệu ông Netanyahu có tham gia cuộc bầu cử tiếp theo tại Israel hay không. Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên Jonathan Karl của ABC News ngày 9/6, ông Trump được cho là đã ca ngợi sự nghiệp chính trị của ông Netanyahu, nhưng đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Israel có muốn tiếp tục tại vị hay không.

Tổng thống Mỹ đã mô tả ông Netanyahu là một thủ tướng thời chiến và cho rằng Mỹ và Israel sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran bằng cách này hay cách khác. Ảnh: Aa.

Tổng thống Mỹ đã mô tả ông Netanyahu là một thủ tướng thời chiến và cho rằng Mỹ và Israel sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran bằng cách này hay cách khác. Ông cũng so sánh vị thế của ông Netanyahu với chính mình khi nói rằng ông cũng là một tổng thống thời chiến.

Cuộc bầu cử tại Israel phải được tổ chức trước tháng 10 năm nay và sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10/2023. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 12/2022 với tư cách người đứng đầu liên minh cánh hữu, ông Netanyahu đã phải đối mặt với nhiều thách thức chính trị kéo dài. Ngay cả trước khi xảy ra các cuộc xung đột tại Dải Gaza, Lebanon và Iran, ông cũng phải đối mặt với các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ. Hiện ông Netanyahu vẫn đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, cho dù ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Các cuộc thăm dò gần đây tại Israel liên tục cho thấy liên minh cầm quyền của ông có thể gặp khó khăn trong việc giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử tiếp theo. Một cuộc khảo sát được Viện Dân chủ Israel có trụ sở tại Jerusalem công bố ngày 10/6 cho thấy 61% người Israel cho rằng ông Netanyahu không nên tiếp tục ra tranh cử.

Những phát biểu của ông Trump cũng được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa ông và ông Netanyahu đang có những căng thẳng nhất định. Trong những tuần gần đây, ông Trump đã thúc giục Israel kiềm chế các hoạt động quân sự tại Lebanon trong khi Washington theo đuổi các cuộc đàm phán với Iran.

Thanh Vân