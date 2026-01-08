Thủ tướng Netanyahu: Mỹ đã “bật đèn xanh” cho Israel tấn công Lebanon

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho Israel tiến hành một chiến dịch tấn công mới nhằm vào phong trào Hezbollah tại Lebanon. Thông tin được ông Netanyahu thông báo với các bộ trưởng nội các Israel trong bối cảnh cả Tel Aviv và Washington đều không hài lòng với nỗ lực của Chính phủ Lebanon trong việc đối phó Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo đài Kan của Israel ngày 7/1, cuộc họp nội các cũng thảo luận báo cáo của quân đội Lebanon về tiến độ triển khai kế hoạch giải giáp Hezbollah tại khu vực phía Nam sông Litani. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chiến dịch mới của Israel cũng như thời gian Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định cho phép tấn công không được tiết lộ.

Trong diễn biến khác, liên quan đến tình hình nhân đạo tại Gaza, Ai Cập tiếp tục tăng cường hỗ trợ khi chuyển hơn 6.000 tấn lương thực, thuốc men và nhiên liệu vào khu vực này. Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập cho biết, ngày 7/1 đã bàn giao lô hàng cứu trợ thứ 111 theo sáng kiến “Zad Al Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, và các chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị.

Ai Cập tiếp tục tăng cường hỗ trợ lương thực vào Gaza. Ảnh: Los Angeles Times

Về tình hình thực địa, truyền thông Palestine cáo buộc quân đội Israel tiến hành không kích mới vào khu vực Tuffah, phía Đông thành phố Gaza, khiến 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tập kích một thành viên cấp cao của Hamas ở phía Bắc Gaza, sau khi phát hiện các tay súng nổ súng về phía binh sĩ Israel.

Theo sáng kiến chấm dứt xung đột tại Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Hamas đã thực thi lệnh ngừng bắn giai đoạn một từ ngày 10/10. Tuy nhiên, trong thời gian này, Israel nhiều lần cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận và tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Gaza, khiến tình hình nhân đạo thêm căng thẳng.

Minh Phương

Nguồn: Sada News