Thủ tướng Israel: Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân dù có hay không có thỏa thuận

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ông cũng nhấn mạnh Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump có chung mục tiêu đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đang rạn nứt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh chụp màn hình.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News phát sóng ngày 5/7, ông Netanyahu cho biết Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng theo đuổi mục tiêu ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Theo ông, hai bên đều mong muốn Iran chấm dứt chương trình hạt nhân phục vụ mục đích quân sự, đưa vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi nước này và dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani.

Thủ tướng Israel cho rằng Tổng thống Trump tin tưởng các cuộc đàm phán với Tehran, cùng sức ép mà Mỹ và Israel tạo ra trong thời gian qua, có thể giúp đạt được những mục tiêu trên. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục bảo đảm lợi ích an ninh của mình.

Ông Netanyahu khẳng định: "Dù có hay không có thỏa thuận, chừng nào tôi còn là Thủ tướng, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân".

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran sau khi hai bên ký bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2. Israel không tham gia thỏa thuận cũng như các cuộc đàm phán này, song đã bày tỏ quan ngại về một số nội dung của bản ghi nhớ và dự kiến cử phái đoàn tới Washington để trao đổi với phía Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những nhận định cho rằng, giữa ông và Tổng thống Donald Trump tồn tại bất đồng. Ảnh: Indianexpress.

Liên quan đến quan hệ với Mỹ, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những nhận định cho rằng giữa ông và Tổng thống Donald Trump tồn tại bất đồng, đồng thời khẳng định hai nhà lãnh đạo vẫn có chung mục tiêu chiến lược đối với Iran. Theo ông, hai bên có thể tồn tại khác biệt trong một số vấn đề, song vẫn duy trì trao đổi thẳng thắn như giữa các đồng minh thân cận. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ không có đồng minh nào thân thiết hơn Israel và ngược lại, Israel cũng coi Mỹ là đồng minh quan trọng nhất.

Liên quan tình hình Lebanon, ông Netanyahu cho rằng vẫn còn dư địa thúc đẩy các sáng kiến hòa bình trong khu vực và bày tỏ hy vọng Lebanon có thể từng bước giảm ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah, qua đó mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Bích Hồng

Nguồn: Times of Israel