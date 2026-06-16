Thủ tướng Israel: Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ thỏa thuận nào

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định, Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể Washington và Tehran có đạt được thỏa thuận hay không, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi Mỹ và Iran công bố bản ghi nhớ hướng tới tiến trình hòa bình và đàm phán, ngày 15/6, ông Netanyahu thừa nhận ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải lúc nào cũng có chung quan điểm trong một số vấn đề.

Ông Netanyahu cho biết: "Tổng thống Trump và tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Tôi có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích an ninh của Israel và điều đó phải được thực hiện một cách khôn ngoan".

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng, những khác biệt về quan điểm là điều bình thường giữa các đồng minh, đồng thời khẳng định ông có nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp với các chính quyền Mỹ để bảo vệ lợi ích an ninh của Israel.

Đề cập đến thỏa thuận giữa Mỹ và Iran ông Netanyahu cho biết, vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ ràng và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của văn kiện này. Tuy nhiên, ông tái khẳng định lập trường nhất quán của Israel rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, Israel chưa có kế hoạch rút lực lượng khỏi miền Nam Libang, Dải Gaza và Syria. Ảnh: IDF.

Thủ tướng Israel cũng cho rằng, cuộc đối đầu với Iran vẫn chưa kết thúc và nước này cần tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác. Ông đồng thời khẳng định, Israel chưa có kế hoạch rút lực lượng khỏi miền Nam Libang, Dải Gaza và Syria, cũng như cho rằng quân đội sẽ tiếp tục hiện diện tại các khu vực mà Israel coi là cần thiết đối với an ninh.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Netanyahu xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trước cuối tháng 10 năm nay với mục tiêu duy trì cương vị Thủ tướng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Netanyahu đang chịu sức ép từ phe đối lập liên quan đến việc xử lý cuộc xung đột bùng phát sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas hồi tháng 10/2023. Nhà lãnh đạo 76 tuổi, người giữ cương vị Thủ tướng Israel lâu nhất trong lịch sử nước này, hiện cũng đang đối mặt với một vụ xét xử về cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, đảng Likud cầm quyền đã xác nhận ông Netanyahu sẽ là ứng cử viên của đảng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Thu Uyên