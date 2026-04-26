Thủ tướng Israel chỉ thị quân đội tấn công mạnh mục tiêu Hezbollah ở Liban

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 25/4 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội tiến hành các cuộc tấn công “mạnh mẽ” nhằm vào mục tiêu Hezbollah tại Liban, trong khi quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt hơn 15 tay súng của lực lượng này trong các hoạt động cuối tuần.

Trong một tuyên bố riêng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công các cơ sở hạ tầng phục vụ mục đích quân sự của Hezbollah trên khắp khu vực miền Nam Liban trong ngày 25/4, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hành động nhằm vào các mối đe dọa theo chỉ đạo của giới lãnh đạo chính trị.

Theo trang tin địa phương Liban Debate, một người thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Hadatha ở miền Nam Liban tối cùng ngày. Trước đó, máy bay Israel đã hai lần không kích khu vực này trong vòng chưa đầy 10 phút.

Cùng ngày, quân đội Israel được cho là đã thực hiện một vụ nổ có kiểm soát tại thị trấn Khiam, đồng thời tháo dỡ các tấm pin năng lượng Mặt Trời và làm hư hại phương tiện của chính quyền địa phương tại thị trấn biên giới Debel.

Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket và UAV nhằm vào miền bắc Israel cũng như các binh sĩ đang đồn trú tại miền nam Lebanon trong cùng ngày.

Tối 25/4, kênh truyền hình nhà nước Israel Kan TV News dẫn lời các quan chức an ninh nước này bày tỏ lo ngại lệnh ngừng bắn với Liban có thể bị phá vỡ.

Các nguồn tin trên cho biết Israel yêu cầu Mỹ gây sức ép buộc quân đội Liban hành động chống lại Hezbollah tại các khu vực phía Bắc “vành đai an ninh” do Israel kiểm soát ở miền Nam Liban, kéo dài từ bờ biển phía Tây tới khu vực núi Hermon và biên giới Syria ở phía Đông, theo tuyên bố của phía Israel.

Các diễn biến trên xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực từ nửa đêm 16-17/4, sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới gia tăng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó, ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày sẽ được gia hạn thêm ba tuần.

Nguồn: Xinhua, Reuters.