Thanh Hóa sẽ có mưa dông, mưa lớn cục bộ trong 3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ hôm nay 17/5 đến ngày 19/5, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo bản tin cảnh báo phát lúc 3h30 ngày 17/5 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 19h ngày 16/5 đến 1h ngày 17/5 phổ biến từ 5 - 20mm; riêng tại trạm khí tượng Sầm Sơn ghi nhận 85mm.

Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ hôm nay 17/5 đến ngày 19/5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở cấp 1.

lượng mưa và mực nước đến 07h ngày 17/05/2026:

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng; gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động phòng tránh khi có mưa dông, không trú tránh dưới cây cao, gần cột điện, khu vực dễ sạt lở, ngầm tràn, suối nhỏ.

