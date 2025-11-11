Israel tập kích nhiều mục tiêu Phong trào Hezbollah ở Lebanon

Máy bay Israel tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích vào các khu vực ở miền nam Lebanon và Bekaa, nhắm vào các mục tiêu mà Israel cho là cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah.

Israel không kích dữ dội vào Lebanon, nhắm vào các mục tiêu mà Tel Aviv cho là cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah, Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, chiến đấu cơ và máy bay không người lái Israel ngày 10.11 đã dội bom xuống các bệ phóng tên lửa, nhà máy chế tạo và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở cả khu vực thung lũng Beqaa thuộc phía Đông và miền Nam Lebanon.

Chiến dịch tập kích được tiến hành theo sự chỉ điểm của tình báo quân đội và đặt dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy Phương Bắc. IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đang tái xây dựng lực lượng và hạ tầng quân sự, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tháng 11 năm ngoái giữa Israel và Lebanon.

Truyền thông Lebanon cũng xác nhận không quân Israel đã tấn công nhiều khu vực trên khắp đất nước này chiều ngày 10/11, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nguy cơ xung đột vũ trang tái bùng phát trở lại tại Lebanon, được dư luận khu vực đặc biệt quan tâm sau khi Israel bị buộc phải thực thi lệnh ngừng bắn ở dải Gaza từ đầu tháng 10 với Phong trào Hamas, theo sáng kiến kết thúc chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong diễn biến khác, chiều ngày 10/11 đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với chủ đề chính là lệnh ngừng bắn ở Gaza do Mỹ làm hậu thuẫn. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dự kiến cũng sẽ tới Israel và tham gia cuộc thảo luận sau đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner. Ảnh: GPO.

Theo phát ngôn viên chính phủ Israel, cuộc gặp tập trung vào một số yếu tố gây tranh cãi nhất trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump. Bên cạnh đó, các quan chức đã thảo luận về kế hoạch giải trừ vũ khí của Hamas, triển khai lực lượng an ninh quốc tế và thành lập một chính phủ kỹ trị trên lãnh thổ không có Hamas.

Ngoài ra các quan chức Mỹ được cho là đã ủng hộ phương án cho phép các tay súng Hamas “rời đi an toàn” sau khi thi thể của binh sỹ Hadar Goldin, người bị Hamas bắt giữ trong cuộc xung đột năm 2014, được trao trả.

Khoảng 200 tay súng Hamas hiện bị mắc kẹt trong hệ thống đường hầm ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, sau khi lực lượng Israel bao vây toàn bộ khu vực và Ai Cập kiên quyết đóng cửa biên giới. Đây vốn là thành trì cuối cùng của Hamas, nơi các tay súng rút lui cố thủ khi quân đội Israel mở chiến dịch tổng tấn công.

Không thể trốn thoát hay đầu hàng mà không bị bắt, họ nay trở thành tâm điểm của các cuộc thương lượng quốc tế, khi Mỹ và một số nước Arab đề xuất “lối thoát an toàn” để chấm dứt chiến sự, trong khi Israel vẫn cứng rắn bác bỏ mọi thỏa thuận cho phép những tay súng này rời đi.

Chuyến thăm của ông Kushner diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch chấm dứt chiến sự ở Gaza, một kế hoạch được cho là “bản đồ lộ trình” hướng tới ổn định khu vực và ngăn tái bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas.

Thu Uyên

Nguồn: ANHA, The times of Israel