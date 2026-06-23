Thủ tướng Hungary công bố chương trình cải tổ bộ máy nhà nước

Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã công bố chương trình cải cách toàn diện về chính trị, pháp lý và kinh tế mang tên “Chiến dịch Thanh tẩy” (Operation Purgatory), trong đó đề xuất sửa đổi hiến pháp để khởi động quy trình phế truất Tổng thống Tamas Sulyok, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp cải tổ bộ máy nhà nước.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 22/6, ông Magyar cho biết chương trình cải cách còn bao gồm việc xây dựng hiến pháp mới, cải tổ các thể chế nhà nước và thành lập một cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng.

Theo người đứng đầu chính phủ Hungary, các biện pháp này nhằm cải tổ hệ thống quản trị quốc gia sau 16 năm cầm quyền của chính phủ tiền nhiệm. Ông nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng một bộ máy nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn và tăng cường niềm tin của người dân đối với các cơ quan công quyền. Theo đề xuất, chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi hiến pháp để bãi nhiệm Tổng thống Tamas Sulyok. Nếu đề xuất được thông qua, Hungary sẽ tiến hành bầu một tổng thống mới với nhiệm kỳ tối đa 5 năm.

Mặc dù Tổng thống Hungary chủ yếu đảm nhiệm vai trò mang tính nghi lễ, người đứng đầu nhà nước vẫn có quyền yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự luật hoặc chuyển văn bản pháp luật tới Tòa án Hiến pháp để xem xét tính hợp hiến trước khi ban hành. Về phần mình, Tổng thống Sulyok nhiều lần khẳng định luôn thực hiện vai trò bảo đảm cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực theo quy định của hiến pháp.

Hungary công bố chương trình cải cách toàn diện về chính trị, pháp lý và kinh tế mang tên “Chiến dịch Thanh tẩy”. Ảnh: AP.

Thủ tướng Magyar cũng cho biết quá trình sửa đổi hiến pháp sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới với các cuộc tham vấn công khai, trước khi đưa ra trưng cầu ý dân.

Ngoài ra, chương trình cải cách còn đề xuất áp dụng giới hạn độ tuổi 70 đối với các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, giới hạn nhiệm kỳ nghị sĩ ở mức 12 năm và yêu cầu Chánh Công tố Peter Polt nghỉ hưu theo quy định mới.

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, ông Magyar thông báo sẽ thành lập Văn phòng Bảo vệ và Thu hồi tài sản quốc gia, quy tụ các điều tra viên, cảnh sát và chuyên gia hàng đầu nhằm tăng cường phát hiện, điều tra và thu hồi tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo ông, tình trạng tham nhũng đã gây thiệt hại tương đương 8-10% GDP của Hungary trong những năm gần đây.

Chính phủ Hungary cũng đang thúc đẩy hoàn tất các cải cách theo cam kết với Liên minh châu Âu (EU), với kỳ vọng sớm giải ngân khoảng 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU. Trước đó, Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi hiến pháp, quy định Thủ tướng chỉ được nắm giữ chức vụ tối đa là 8 năm.

Thu Uyên