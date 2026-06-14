Hungary: Ông Viktor Orbán tái đắc cử Chủ tịch đảng Fidesz

Theo hãng thông tấn nhà nước MTI, Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 13/6 đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Fidesz thêm một nhiệm kỳ một năm, bất chấp việc đảng này mất quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tháng 4.

Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu sau khi công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội tại Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Tại Đại hội đảng Fidesz ở Budapest, 729 trong tổng số 737 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ ông Orbán tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo. Phát biểu trước khi bỏ phiếu, ông Orbán khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động chính trị và nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của Fidesz trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/4.

Ông Orbán nói trước các đại biểu: “Tôi không từ bỏ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ”. Nhà lãnh đạo 62 tuổi này cho rằng Fidesz đã điều hành đất nước thành công trong suốt 16 năm qua, nhưng hiện cần tiến hành những thay đổi cần thiết để thích ứng với vai trò đảng đối lập và chuẩn bị cho khả năng trở lại cầm quyền trong tương lai.

Ông Viktor Orbán là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn tại châu Âu trong hơn một thập kỷ qua. Với đường lối dân tộc chủ nghĩa và mô hình quản trị mà ông gọi là “dân chủ phi tự do”, ông từng nhận được sự quan tâm từ nhiều lực lượng bảo thủ tại châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, thất bại của Fidesz trong cuộc bầu cử vừa qua đã đặt ra những câu hỏi về tương lai chính trị của ông. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền năm 2010, ông phải đối mặt với những chỉ trích công khai từ một số đồng minh và người ủng hộ lâu năm.

Cựu Thủ tướng Viktor Orban và Thủ tướng Peter Magyar trong trong cuộc bầu cử tháng 4. Ảnh: tvpworld

Trong cuộc bầu cử tháng 4, đảng Tisza theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Peter Magyar đã giành được đa số hai phần ba số ghế trong Quốc hội. Kết quả này cho phép chính phủ mới có đủ sức mạnh để xem xét đảo ngược một số thay đổi hiến pháp được thực hiện dưới thời ông Orbán.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Tisza tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Khảo sát của Viện Publicus công bố tháng 5 ghi nhận tỷ lệ ủng hộ dành cho Tisza đạt 55%, tăng so với mức 53% trong cuộc bầu cử, trong khi Fidesz giảm từ 39% xuống còn 17%, phản ánh những thách thức đáng kể mà đảng này đang phải đối mặt trong giai đoạn hậu bầu cử.

Lê Hà.