HĐBA LHQ chuẩn bị bỏ phiếu thăm dò lần hai bầu Tổng Thư ký

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò không chính thức thứ hai vào ngày 21/8 nhằm lựa chọn người kế nhiệm Tổng Thư ký Antonio Guterres. Tuy nhiên, giới chức Liên hợp quốc cho rằng quá trình tìm kiếm sự đồng thuận giữa các nước thành viên vẫn còn nhiều trở ngại và chưa thể sớm đi đến quyết định cuối cùng.

HĐBA Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu vòng hai chọn Tổng Thư ký mới vào ngày 21 tháng 8. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 3/8, Đại sứ Đan Mạch tại Liên hợp quốc Christina Markus Lassen, nước đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng 8, cho biết cơ quan này đang hướng tới tổ chức vòng bỏ phiếu thăm dò tiếp theo vào ngày 21/8.

Ông Antonio Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào cuối năm 2026 sau hai nhiệm kỳ liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. HĐBA đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò đầu tiên vào tuần trước để lựa chọn người kế nhiệm.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan đang tạm dẫn đầu trong số bảy ứng cử viên, tiếp đến là cựu Ngoại trưởng Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

Theo bà Lassen, HĐBA vẫn chưa bước vào giai đoạn quyết định của tiến trình lựa chọn. Vì vậy, vòng bỏ phiếu sắp tới nhiều khả năng vẫn sử dụng loại phiếu thông thường thay vì phiếu màu dành cho năm ủy viên thường trực nhằm xác định liệu ứng cử viên có bị bất kỳ nước nào sử dụng quyền phủ quyết hay không.

Theo thông lệ, các vòng bỏ phiếu đầu tiên chỉ phản ánh mức độ ủng hộ chung đối với từng ứng cử viên. Đến giai đoạn cuối, năm nước ủy viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp sẽ sử dụng phiếu màu để thể hiện việc có phản đối ứng cử viên hay không. Chỉ những ứng cử viên không bị bất kỳ thành viên thường trực nào phủ quyết mới có cơ hội được đề cử.

Các nhà quan sát nhận định HĐBA có thể sẽ còn tiến hành nhiều vòng bỏ phiếu trong những tuần tới và quá trình lựa chọn có khả năng chỉ hoàn tất vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Cuộc đua cũng vẫn để ngỏ khi các ứng cử viên mới vẫn có thể tham gia nếu chưa xuất hiện nhân vật nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Ngoài ba ứng cử viên đang dẫn đầu, danh sách hiện nay còn có cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, cựu Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa, cựu Tổng thống Senegal Macky Sall và nhà ngoại giao Uganda Olara Otunnu.

Tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo tổ chức trong bối cảnh Liên hợp quốc đang đối mặt nhiều thách thức, từ xung đột kéo dài tại nhiều khu vực trên thế giới, chia rẽ giữa các cường quốc đến sức ép cải tổ bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm tình trạng chồng chéo giữa các cơ quan trực thuộc.

Theo quy trình, sau khi đạt được đồng thuận, HĐBA sẽ thông qua nghị quyết đề cử ứng cử viên giữ chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Nghị quyết phải nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ nước nào trong năm ủy viên thường trực phủ quyết trước khi được chuyển lên Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 quốc gia thành viên để phê chuẩn. Trên thực tế, việc Đại hội đồng thông qua thường chỉ mang tính thủ tục.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters