Người Mỹ đánh giá đảng Dân chủ điều hành kinh tế tốt hơn đảng Cộng hòa

Kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipso cho thấy, người Mỹ lần đầu tiên sau gần một thập kỷ đánh giá đảng Dân chủ là lực lượng điều hành nền kinh tế tốt hơn đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống còn 35%.

Lần đầu sau gần 10 năm, đảng Dân chủ vượt đảng Cộng hòa về niềm tin kinh tế của cử tri Mỹ. Ảnh: Fox Business.

Kết quả khảo sát, được tiến hành từ ngày 29/7 đến ngày 3/8, cho thấy cách xử lý các vấn đề kinh tế của ông Trump, trong đó có việc giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến với Iran, có thể ảnh hưởng bất lợi đến cơ hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong hai năm tiếp theo.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống còn 35%, thấp hơn mức 37% trong cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện tháng trước và chỉ cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Có 37% cử tri đã đăng ký tham gia khảo sát cho rằng đảng Dân chủ có cách tiếp cận tốt hơn đối với nền kinh tế Mỹ, trong khi 36% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng 27% số người được hỏi cho biết chưa chắc chắn hoặc cho rằng một chính đảng khác sẽ làm tốt hơn.

Đảng Cộng hòa từng duy trì lợi thế về uy tín trong lĩnh vực kinh tế trong phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump (2017-2021), suốt bốn năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden và cả giai đoạn đầu của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos kết thúc vào tháng 5/2017 từng cho kết quả nghiêng về đảng Dân chủ, tuy nhiên cách đặt câu hỏi khi đó khác với hiện nay, do người tham gia không có lựa chọn trả lời “không chắc chắn” hoặc “một đảng khác sẽ làm tốt hơn”.

Lợi thế của đảng Cộng hòa về vấn đề kinh tế đã suy giảm dần trong nhiệm kỳ hiện nay của ông Trump và gần như biến mất trong những tháng gần đây, khi tài chính của các hộ gia đình Mỹ chịu áp lực do giá xăng tăng mạnh sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2, kéo theo cuộc xung đột vẫn tiếp diễn đến nay.

Cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến trên phạm vi toàn quốc cũng cho thấy nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện tại, 42% cử tri đã đăng ký sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, trong khi 37% lựa chọn đảng Cộng hòa. Trong nhóm cử tri độc lập, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa 12 điểm phần trăm. Trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới, đảng Cộng hòa sẽ phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm chạp ở mức 1,5% từ tháng 4 đến tháng 6 do nhập khẩu gia tăng gây áp lực lên tăng trưởng. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát chủ yếu phản ánh tâm lý chính trị trên phạm vi toàn quốc, trong khi diễn biến thực tế của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ phức tạp hơn nhiều. Trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện, chỉ khoảng hơn 30 ghế được dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt, trong khi tại Thượng viện chỉ khoảng 8 ghế được xem là có tính cạnh tranh cao.

Ông Trump nhiều lần bác bỏ các cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ không hài lòng với cách ông điều hành đất nước. Sáng 3/8, trước khi Reuters/Ipsos công bố kết quả khảo sát mới nhất, ông viết trên tài khoản Truth Social rằng: “Các con số thăm dò thực sự của tôi, chứ không phải những số liệu bịa đặt của truyền thông tin giả, đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.”

Thúy Hà

Nguồn: Reuters