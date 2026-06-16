Quốc hội Hungary sửa đổi Hiến pháp, chặn đường trở lại của ông Orban

Quốc hội Hungary đã thông qua một sửa đổi Hiến pháp quy định Thủ tướng chỉ được giữ chức tối đa 8 năm, qua đó trên thực tế ngăn cản cựu Thủ tướng Viktor Orban tiếp tục đảm nhiệm cương vị này.

Quốc hội Hungary ngày 15/6 đã thông qua một sửa đổi Hiến pháp quy định Thủ tướng chỉ được giữ chức tối đa 8 năm, động thái nhằm ngăn cản cựu Thủ tướng Viktor Orban trở lại năm quyền. Scmp.

Thủ tướng Peter Magyar đã đánh bại ông Orban trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo này. Đảng của ông Magyar giành được đa số hai phần ba tại Quốc hội, cho phép hủy bỏ hoặc sửa đổi các đạo luật do đảng Fidesz của ông Orban ban hành, bao gồm cả Hiến pháp.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Quốc hội ở Budapest, Hungary ngày 15/6/2026. Ảnh: AFP.

Sửa đổi Hiến pháp trên là một trong những cam kết trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Magyar - nhà lãnh đạo theo đường lối bảo thủ và ủng hộ Liên minh châu Âu (EU). Ông Magyar cho rằng việc không giới hạn nhiệm kỳ có thể dẫn đến sự tập trung quyền lực, đồng thời lấy người tiền nhiệm làm ví dụ. Những người chỉ trích cáo buộc ông Orban liên tục điều chỉnh hệ thống chính trị của Hungary nhằm duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với quyền lực. Trong khi đó, đảng Fidesz của ông Orban phản đối quy định giới hạn nhiệm kỳ, cho rằng biện pháp này có thể hạn chế ý chí của cử tri.

Sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội thông qua với 135 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Theo luật pháp Hungary, những sửa đổi như vậy có thể được thông qua với đa số hai phần ba mà không cần tổ chức trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, giới hạn nhiệm kỳ được thông qua không hoàn toàn loại trừ khả năng ông Orban trở lại nắm quyền, vì nó có thể bị bãi bỏ trong tương lai bằng một sửa đổi hiến pháp khác. Đây là lần thứ 16 Hiến pháp cơ bản của Hungary được sửa đổi kể từ khi được thông qua vào năm 2011.

Thanh Vân