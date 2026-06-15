Hungary đặt điều kiện đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết, Ukraine cần bảo đảm đầy đủ các quyền của cộng đồng người gốc Hungary sinh sống trên lãnh thổ nước này nếu muốn tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: Euronews

Phát biểu ngày 14/6, ông Magyar nhấn mạnh việc Ukraine hội nhập vào EU sẽ là một quá trình dài và phức tạp. Ông cho rằng việc thực hiện các cam kết liên quan đến quyền của các nhóm thiểu số dân tộc là một trong những điều kiện quan trọng để Kiev có thể tiến xa hơn trên con đường gia nhập khối.

Theo số liệu được công bố, hiện có khoảng 80.000 người gốc Hungary sinh sống tại tỉnh Zakarpattia ở miền Tây Ukraine. Vấn đề quyền ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa của cộng đồng này từ lâu là chủ đề gây tranh luận trong quan hệ giữa Budapest và Kiev.

Trước đó, Hungary và Ukraine đã ký một thỏa thuận mà phía Budapest mô tả là mang tính lịch sử, liên quan đến các quyền về giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa và đại diện chính trị của cộng đồng người Hungary tại Ukraine. Theo Thủ tướng Magyar, Kiev đã cam kết đưa những nội dung của thỏa thuận vào Kế hoạch Hành động về Quyền của Các Nhóm Thiểu số trong khuôn khổ tiến trình hội nhập EU.

Hungary đặt điều kiện đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Ảnh: RT

Sau khi đạt được thỏa thuận, Hungary đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine. Tuy nhiên, Budapest khẳng định các cơ quan của EU, bao gồm Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu, sẽ giám sát việc thực hiện các cam kết của Kyiv.

Ông Magyar nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể tiếp tục tiến trình gia nhập nếu không hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary tại Zakarpattia.

Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán, Hungary nhiều lần phản đối một số chính sách của Ukraine liên quan đến cộng đồng người gốc Hungary và bày tỏ quan ngại về việc công dân thuộc nhóm thiểu số này được huy động vào quân đội trong bối cảnh xung đột với Nga.

Lê Hà.