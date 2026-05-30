Nhật Bản lần đầu triển khai nhân sự tới bộ chỉ huy NATO hỗ trợ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/5 thông báo sẽ cử 4 thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới làm việc tại Bộ Chỉ huy Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine (NSATU) ở Đức. Đây là lần đầu tiên Tokyo triển khai nhân sự tới cơ quan này kể từ khi được thành lập.

Nhật Bản lần đầu cử nhân sự thuộc Lực lượng Phòng vệ tham gia phái bộ hỗ trợ Ukraine của NATO. Ảnh: Japan news.

Theo Bộ Quốc phòng, hai trong số bốn nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, hai người còn lại thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển và Lực lượng Phòng vệ Không quân. Các quân nhân sẽ bắt đầu nhiệm vụ một năm, từ ngày 1/6 tới tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở thành phố Wiesbaden. Các nhân sự được triển khai sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối và hỗ trợ, không tham gia các hoạt động tác chiến. Bộ Quốc phòng khẳng định không có khả năng các thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trực tiếp tham gia giao tranh.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng việc cử nhân sự tới NSATU sẽ giúp Nhật Bản tích lũy kinh nghiệm thực tiễn về các hình thức tác chiến hiện đại, qua đó góp phần tăng cường năng lực phòng vệ của nước này.

NSATU được thành lập năm 2024, với khoảng 700 nhân sự, có nhiệm vụ điều phối hoạt động cung cấp trang thiết bị quân sự và huấn luyện cho Ukraine từ các nước thành viên và đối tác của NATO.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã đóng góp khoảng 14,7 triệu USD cho chương trình PURL, sáng kiến do Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai nhằm mục đích tài trợ cho việc mua sắm và chuyển giao vũ khí cho Ukraine, do NATO điều phối. Theo cơ chế này, các nước thành viên sẽ mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho Ukraine, trong đó phần đóng góp của Nhật Bản được sử dụng để mua các thiết bị phi sát thương.

Theo báo Asahi Shimbun, dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch sửa đổi ba văn kiện an ninh chủ chốt của nước này trong năm nay. Trong đó, các biện pháp ứng phó với những hình thái tác chiến mới nổi được dự báo sẽ trở thành một trong những nội dung trọng tâm của quá trình rà soát và điều chỉnh chính sách an ninh.

Thúy Hà

Nguồn: Kyodonews