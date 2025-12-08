Thủ tướng Ba Lan phản hồi Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ

Ngày 7/12, thông điệp gửi người dân Mỹ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bất ngờ trở thành tâm điểm chính trị toàn cầu sau khi được tỷ phú Elon Musk khuếch đại trên mạng xã hội X. Với lời khẳng định: “Châu Âu là đồng minh gần gũi nhất của các bạn, không phải gánh nặng của các bạn”, phát biểu của ông Tusk nhắm trực diện vào Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS 2025) đầy chỉ trích của Washington đối với EU đã thu hút hơn 35 triệu lượt xem và làm dấy lên tranh luận về tương lai liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh minh họa: TVP World

Trong phản hồi gửi Washington, đáp lại Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ (NSS 2025) - văn kiện chỉ trích mạnh mẽ châu Âu và kêu gọi “ổn định chiến lược” với Liên bang Nga. Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh lịch sử 80 năm hợp tác giữa hai bờ Đại Tây Dương, chỉ ra những “kẻ thù chung” và cảnh báo rằng: “Chúng ta cần duy trì điều này; đó là chiến lược hợp lý duy nhất cho an ninh chung của chúng ta. Trừ khi có điều gì đó đã thay đổi.”

Bài đăng gốc của Thủ tướng Ba Lan trên X được chia sẻ khoảng 8.000 lần, trong đó có CEO Tesla kiêm chủ sở hữu X Elon Musk. Chia sẻ lại thông điệp của ông Tusk, Musk đùa rằng: “Nếu bạn kết hợp Donald Trump và Elon Musk, bạn sẽ có... Donald Tusk.”

Trong khi đó cùng ngày 8/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khẳng định Tokyo sẽ tự quyết định việc tăng chi tiêu quốc phòng dựa trên “phán đoán chủ động của chính mình,” bất chấp yêu cầu được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố.

Ông Minoru Kihara nhấn mạnh rằng, trong đợt sửa đổi sớm 3 văn kiện an ninh mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét, yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng "hiện chưa đặt ra bất kỳ mức cụ thể nào.“Tuy nhiên, ông Kihara cũng bày tỏ hoan nghênh NSS 2025 của Mỹ, đặc biệt là việc chiến lược này nêu rõ cam kết đối với một”Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở." Ông cho rằng, điều này thể hiện rõ định hướng chính sách an ninh mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng tới.

Trước đó, ngày 5/12, chính quyền của Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia NSS mới. Chiến lược này coi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực địa chính trị quan trọng, đồng thời hối thúc Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh khác tăng chi tiêu quốc phòng.

Lê Hà

Nguồn: TVP World, BBC, NHK