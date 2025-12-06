Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, ưu tiên Tây Bán cầu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới dài 33 trang, văn kiện quan trọng đầu tiên của chính quyền kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tài liệu thể hiện sự điều chỉnh lớn trong tư duy an ninh của Washington: từ mục tiêu duy trì vị thế siêu cường toàn cầu sang ưu tiên các lợi ích khu vực, siết kiểm soát di cư và giảm mức độ can dự ở nhiều điểm nóng truyền thống.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới dài 33 trang. Ảnh: CNN

Chiến lược nhấn mạnh, lập trường “Nước Mỹ trước tiên”, bác bỏ quan niệm “thống trị toàn cầu đã lỗi thời”. Mỹ tuyên bố vẫn ngăn chặn các cường quốc khác tìm cách áp đảo trật tự quốc tế, nhưng không theo cách can thiệp sâu rộng như trước. Washington cho biết, sẽ điều chỉnh hiện diện quân sự để xử lý các thách thức cấp bách ngay tại Tây Bán Cầu, trước hết là dòng người di cư quy mô lớn, ma túy và sự trỗi dậy của các thế lực thù địch trong khu vực. Mỹ Latinh và Caribe vì vậy được đưa lên nhóm ưu tiên hàng đầu - khác với các chiến lược trước đây vốn tập trung vào cạnh tranh với Nga, Trung Quốc hay chủ nghĩa khủng bố.

Đáng chú ý, chiến lược chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu dẫn dắt, đặc biệt trong vấn đề nhập cư. Chiến lược cũng nhấn mạnh mục tiêu khôi phục ổn định chiến lược với Nga và thúc đẩy đàm phán nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine; các ngôn từ chỉ trích Moscow được giảm đáng kể.

Đối với Trung Quốc, Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở” nhưng tập trung coi quốc gia này như một đối thủ cạnh tranh kinh tế.

Về Trung Đông, an ninh của Israel vẫn là ưu tiên, dù không còn được diễn đạt bằng ngôn từ cứng rắn như nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tài liệu cũng công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân “Vòm Vàng”, nhằm củng cố năng lực răn đe hạt nhân và bảo vệ lãnh thổ Mỹ.

Về tình hình Ukraine, văn bản nêu rõ Mỹ coi việc thúc đẩy các nỗ lực đối thoại nhằm sớm chấm dứt xung đột là một lợi ích quan trọng, đồng thời mong muốn giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu.

Nhìn chung, chiến lược mới phản ánh sự dịch chuyển lớn trong định hướng an ninh - đối ngoại của Mỹ, nhấn mạnh ưu tiên khu vực, kiểm soát biên giới, giảm can dự toàn cầu và yêu cầu các đồng minh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn.

Chiến lược An ninh Quốc gia là tài liệu quan trọng đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Trump công bố. Tiếp theo, Mỹ dự kiến sẽ công bố về chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Minh Phương

Nguồn: CNN, Reuters