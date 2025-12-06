Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, ưu tiên Tây Bán cầu

Minh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới dài 33 trang, văn kiện quan trọng đầu tiên của chính quyền kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tài liệu thể hiện sự điều chỉnh lớn trong tư duy an ninh của Washington: từ mục tiêu duy trì vị thế siêu cường toàn cầu sang ưu tiên các lợi ích khu vực, siết kiểm soát di cư và giảm mức độ can dự ở nhiều điểm nóng truyền thống.

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, ưu tiên Tây Bán cầu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới dài 33 trang, văn kiện quan trọng đầu tiên của chính quyền kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Tài liệu thể hiện sự điều chỉnh lớn trong tư duy an ninh của Washington: từ mục tiêu duy trì vị thế siêu cường toàn cầu sang ưu tiên các lợi ích khu vực, siết kiểm soát di cư và giảm mức độ can dự ở nhiều điểm nóng truyền thống.

Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, ưu tiên Tây Bán cầu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới dài 33 trang. Ảnh: CNN

Chiến lược nhấn mạnh, lập trường “Nước Mỹ trước tiên”, bác bỏ quan niệm “thống trị toàn cầu đã lỗi thời”. Mỹ tuyên bố vẫn ngăn chặn các cường quốc khác tìm cách áp đảo trật tự quốc tế, nhưng không theo cách can thiệp sâu rộng như trước. Washington cho biết, sẽ điều chỉnh hiện diện quân sự để xử lý các thách thức cấp bách ngay tại Tây Bán Cầu, trước hết là dòng người di cư quy mô lớn, ma túy và sự trỗi dậy của các thế lực thù địch trong khu vực. Mỹ Latinh và Caribe vì vậy được đưa lên nhóm ưu tiên hàng đầu - khác với các chiến lược trước đây vốn tập trung vào cạnh tranh với Nga, Trung Quốc hay chủ nghĩa khủng bố.

Đáng chú ý, chiến lược chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà Liên minh châu Âu dẫn dắt, đặc biệt trong vấn đề nhập cư. Chiến lược cũng nhấn mạnh mục tiêu khôi phục ổn định chiến lược với Nga và thúc đẩy đàm phán nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine; các ngôn từ chỉ trích Moscow được giảm đáng kể.

Đối với Trung Quốc, Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở” nhưng tập trung coi quốc gia này như một đối thủ cạnh tranh kinh tế.

Về Trung Đông, an ninh của Israel vẫn là ưu tiên, dù không còn được diễn đạt bằng ngôn từ cứng rắn như nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tài liệu cũng công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân “Vòm Vàng”, nhằm củng cố năng lực răn đe hạt nhân và bảo vệ lãnh thổ Mỹ.

Về tình hình Ukraine, văn bản nêu rõ Mỹ coi việc thúc đẩy các nỗ lực đối thoại nhằm sớm chấm dứt xung đột là một lợi ích quan trọng, đồng thời mong muốn giảm thiểu nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu.

Nhìn chung, chiến lược mới phản ánh sự dịch chuyển lớn trong định hướng an ninh - đối ngoại của Mỹ, nhấn mạnh ưu tiên khu vực, kiểm soát biên giới, giảm can dự toàn cầu và yêu cầu các đồng minh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn.

Chiến lược An ninh Quốc gia là tài liệu quan trọng đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Trump công bố. Tiếp theo, Mỹ dự kiến sẽ công bố về chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Minh Phương

Nguồn: CNN, Reuters

Từ khóa:

#chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chiến lược #An ninh quốc gia #Công bố

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh