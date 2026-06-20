Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ chiến đấu để bảo vệ vị trí và điều hành đất nước

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sẽ không từ bỏ vị trí lãnh đạo Công đảng trong bối cảnh áp lực trong đảng gia tăng sau chiến thắng áp đảo của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: ABC News

Phát biểu với báo giới tại London ngày 19/6, ông Starmer nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến đấu để giữ cương vị lãnh đạo và cảnh báo rằng một cuộc cạnh tranh quyền lực kéo dài có thể gây chia rẽ Công đảng cũng như làm suy giảm năng lực điều hành của chính phủ. Ông kêu gọi các thành viên tập trung vào những ưu tiên của chính phủ, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ y tế công và tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Áp lực đối với nhà lãnh đạo Công đảng gia tăng sau khi ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Greater Manchester, giành chiến thắng với 54,8% số phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield, bỏ xa ứng cử viên của đảng Cải cách Vương quốc Anh. Kết quả này giúp ông Burnham trở lại Quốc hội và làm dấy lên những đồn đoán về khả năng xuất hiện một cuộc đua lãnh đạo trong nội bộ Công đảng.

Ông Andy Burnham, Thị trưởng vùng Greater Manchester, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield. Ảnh: ABC News

Một số nghị sĩ Công đảng cho rằng, đảng cần thảo luận về tương lai lãnh đạo sau khi chính phủ liên tiếp đối mặt với các kết quả kém khả quan trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng. Trong khi đó, đảng Cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage dẫn dắt đang gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc thăm dò dư luận.

Ông Starmer trở thành Thủ tướng Anh sau chiến thắng vang dội của Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, sau gần hai năm nắm quyền, chính phủ của ông đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt, nhập cư và chất lượng các dịch vụ công.

Giới quan sát nhận định, việc ông Starmer công khai bác bỏ khả năng từ chức cho thấy nhà lãnh đạo Anh quyết tâm bảo vệ vị trí của mình. Tuy nhiên, những tranh luận về định hướng và tương lai ban lãnh đạo Công đảng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, có thể tác động đáng kể tới cục diện chính trị Anh trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Minh Phương