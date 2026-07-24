Thủ tướng Anh: Trưng cầu dân ý mới về độc lập của Scotland là vấn đề “không được đặt lên bàn đàm phán”

Trong cuộc gặp đầu tiên đề cập đến nội dung này kể từ khi nhậm chức Thủ tướng, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 23/7 đã khẳng định với Thủ hiến Scotland John Swinney rằng, việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập của Scotland là điều “không được đặt lên bàn đàm phán”.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 23/7 đã khẳng định với Thủ hiến Scotland John Swinney rằng, việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập của Scotland là điều “không được đặt lên bàn đàm phán”. Ảnh: BBC.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh (Downing Street), trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Glasgow, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm xây dựng mô hình phân quyền, hướng tới cải thiện đời sống người dân trên khắp Scotland.

Thủ tướng Burnham bày tỏ tin tưởng rằng việc mở rộng phân quyền có thể tạo ra khác biệt thực sự trong quá trình hỗ trợ các cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh tái công nghiệp hóa, đồng thời hoan nghênh thiện chí tham gia tiến trình này của Thủ hiến Scotland.

Tuy nhiên, khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về độc lập của Scotland cũng được đề cập trong cuộc trao đổi. Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng nhấn mạnh rằng ông Burnham “đã khẳng định ngay từ đầu một cuộc trưng cầu dân ý khác về độc lập là điều không được đặt lên bàn đàm phán”.

Người phát ngôn đồng thời nhấn mạnh, Thủ tướng Burnham cho rằng việc tổ chức thêm một cuộc trưng cầu dân ý sẽ “làm chúng ta sao nhãng khỏi mục tiêu phát triển nền kinh tế và hỗ trợ các gia đình ứng phó với chi phí sinh hoạt”. Ông Burnham đánh giá cuộc gặp lần này là cơ hội để hai bên xây dựng một “mối quan hệ mang tính xây dựng”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sẽ thường xuyên trao đổi với Thủ hiến Swinney trong những tháng tới.

Trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland năm 2014, cử tri Scotland đã bỏ phiếu lựa chọn ở lại Vương quốc Anh với tỷ lệ 55,3%, so với 44,7% ủng hộ độc lập. Ảnh: BBC.

Trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland năm 2014, cử tri Scotland đã bỏ phiếu lựa chọn ở lại Vương quốc Anh với tỷ lệ 55,3%, so với 44,7% ủng hộ độc lập.

Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) năm 2016, trong đó đa số cử tri trên toàn Vương quốc Anh bỏ phiếu ủng hộ rời EU, trong khi 62% cử tri Scotland lựa chọn ở lại, đã tạo thêm động lực cho các lực lượng ủng hộ độc lập. Các lực lượng này lập luận rằng một Scotland độc lập sẽ có thể tự do nộp đơn gia nhập trở lại Liên minh châu Âu.

Thanh Vân

Nguồn: AA.