Thủ tướng Anh chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ mới

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 21/7 đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, đồng thời công bố gói chính sách đầu tiên của chính phủ mới với trọng tâm là giảm chi phí sinh hoạt, trong đó nổi bật là kế hoạch bãi bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hóa đơn tiền điện hộ gia đình.

Thủ tướng Anh chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ mới. Ảnh: Bloomberg.

Ông Andy Burnham khẳng định, chính phủ sẽ ưu tiên cải thiện mức sống của người dân, tập trung vào các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật tài khóa. Theo kế hoạch, từ ngày 1/10, thuế VAT đối với hóa đơn tiền điện sẽ được giảm từ 5% xuống 0%, giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình khoảng 60 USD/năm.

Chính phủ Anh ước tính biện pháp này sẽ tiêu tốn khoảng 1,15 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại. Nguồn kinh phí được cho là sẽ lấy từ khoản ngân sách dành cho chương trình định danh kỹ thuật số do chính quyền tiền nhiệm đề xuất nhưng đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kế hoạch tài chính của chính phủ vẫn cần được làm rõ khi ngân sách dành riêng cho chương trình này trước đó chưa được phân bổ đầy đủ.

Bên cạnh chính sách giảm thuế VAT cho điện, Thủ tướng Burnham đã chỉ đạo các Bộ trưởng khẩn trương xây dựng thêm các giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt, trong đó có việc xem xét kiểm soát giá thuê nhà, áp trần giá vé xe buýt và các biện pháp hỗ trợ khác đối với người dân.

Trên phương diện cải cách bộ máy, ông Burnham xác nhận sẽ dành ít nhất một ngày mỗi tuần làm việc tại thành phố Manchester trong khuôn khổ sáng kiến “Number 10 North”, từng bước chuyển một phần hoạt động của chính phủ từ London tới miền Bắc nước Anh nhằm thúc đẩy phân quyền và tăng cường vai trò của chính quyền địa phương.

Thủ tướng Anh cắt giảm thuế tiền điện nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, phản ứng của dư luận đối với gói chính sách đầu tiên của chính phủ khá thận trọng. Nhiều người dân đánh giá việc giảm thuế điện là tín hiệu tích cực, song cho rằng khoản tiết kiệm khoảng 60 USD mỗi năm khó có thể bù đắp đà tăng của giá thực phẩm, nhiên liệu và các chi phí thiết yếu khác.

Giới phân tích nhận định việc lựa chọn giảm chi phí sinh hoạt làm ưu tiên ngay sau khi nhậm chức cho thấy chính phủ của Thủ tướng Andy Burnham muốn nhanh chóng tạo dấu ấn và củng cố niềm tin của cử tri. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chương trình nghị sự này sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách cũng như việc triển khai các biện pháp hỗ trợ trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, Al Jazeera.